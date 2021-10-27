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Dikkat çeken dijital oyun araştırması! Harcamalar yüzde 48 arttı

27.10.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılan araştırma, ülkemizde oyuna yaklaşım konusundaki istatistikleri ortaya koydu. Araştırmaya göre, pandemi dönemi ile oyuna ayrılan zaman yüzde 69, oyunlara yapılan harcamalar ise yüzde 48 arttı.

Dikkat çeken dijital oyun araştırması! Harcamalar yüzde 48 arttı

24 yaş üstü 464 kişi ile online anket yöntemi ile gerçekleştirilen Türkiye’nin dijital oyun alışkanlıkları araştırmasına göre katılımcıların yüzde 35’i en fazla 1-2 saat oyuna zaman ayırırken, pandemi dönemi ile oyuna ayrılan zamanın yüzde 69, oyunlara yapılan harcamaların ise yüzde 48 arttığı gözüküyor.

Katılımcıların yüzde 80’i aktif olarak dijital oyun oynarken, yüzde 53’ü bu platformlarda tanıştıkları kişilerle de iletişim kuruyorlar.

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EN ÇOK BULMACA TERCİH EDİLDİ

En fazla tercih edilen dijital oyun bulmaca olurken, katılımcıların amaçları her zaman bu platformlarda iyi vakit geçirmek yönünde. Oyunun eğitim ve iş dünyasındaki yerini de sorgulayan araştırmanın katılımcılarına göre oyun temelli uygulamalar, öğrencilerin öğrenme motivasyonunu ve çalışan bağlılığını artırıyor.

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(İHA)

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