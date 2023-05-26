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Dikkat çeken gelişme! ABD'li çip üreticisinin piyasa değeri 1 trilyon dolara yaklaştı

26.05.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisse değeri, beklentileri aşan gelir tahminleri sonrası yüzde 30'a yakın yükselirken şirketin piyasa değeri 1 trilyon dolara yaklaştı. Şirketin hisselerindeki yükselişte, gelecek çeyreğe ilişkin satış tahminlerinin piyasa beklentilerini aşması etkili olurken, Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, ChatGPT ve diğer yapay zeka uygulamaları gibi dil geliştiren araçların yükselişinin bilgi işlem gücüne talebi artırdığına dikkat çekti.

Dikkat çeken gelişme! ABD'li çip üreticisinin piyasa değeri 1 trilyon dolara yaklaştı

Nvidia'nın hisse değeri yüzde 28,4 artarak 394,80 dolara kadar yükseldi.

Hisselerindeki yükselişle Nvidia'nın piyasa değeri de 1 trilyon dolara yaklaştı.

Şirketin hisselerindeki yükselişte, Nvidia'nın gelecek çeyreğe ilişkin satış tahminlerinin piyasa beklentilerini aşması etkili oldu.

Nvidia'nın dün açıklanan bilançosunda, gelecek çeyreğe ilişkin gelir beklentisinin 11 milyar dolar olduğu bildirildi. Piyasa beklentileri bunun 7,2 milyar dolar seviyesinde olacağı yönündeydi.

nvidia

YAPAY ZEKAYA DİKKAT ÇEKTİ

Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang da OpenAI'nin ChatGPT'si ve diğer yapay zeka uygulamaları gibi dil geliştiren araçların yükselişinin bilgi işlem gücüne talebi artırdığını söyledi.

Nvidia'nın beklenenden iyi olan gelir görünümü, diğer çip üreticileri ve yapay zeka uygulamaları geliştiren şirketlerin hisselerinin de yükselmesine yardımcı oldu.

ABD'li yarı iletken şirketi AMD'nin hisseleri yüzde 10'un, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri yüzde 2'nin ve Microsoft'un hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı. (AA)

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