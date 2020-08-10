Dikkat çeken görüntü! Davutoğlu Diyarbakır'a böyle giriş yaptı

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, partisinin partisinin il kongresi için dün Diyarabakır'daydı.

Davutoğlu, kente kalabalık konvoy eşliğinde giriş yaparken o anları sosyal medyadan paylaştı.

Davutoğlu ve ekibinin kongrenin yapıldığı yerde de kalabalık bir grup tarafından karşılanması sosyal medyada gündem oldu.

'ROJBAŞ' DİYEREK KONUŞMASINA BAŞLADI

Öte yandan Diyarbakır'da konuşan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, konuşmasının başında Kürtçe “Rojbaş” diyerek selam verdi. Kürtçe tez yazımının yasaklanmasına da tepki gösteren Davutoğlu, "Tüm demokratik ve kalkınmış ülkelerde olduğu gibi anadilin eğitimde ve sosyal hayatta öğretilmesi ve kullanımının, vatandaşlarımızın bu vatana duydukları aidiyet bilincini güçlendireceğine, toplumsal barış ve dayanışmamızı tahkim edeceğine inanıyoruz" dedi.





