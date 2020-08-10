HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Dikkat çeken görüntü! Davutoğlu Diyarbakır'a böyle giriş yaptı

Dikkat çeken görüntü! Davutoğlu Diyarbakır'a böyle giriş yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2020 10:01 | Son Güncelleme

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun partisinin il kongresi için dün Diyarbakır'a gitti. Davutoğlu'nun kente giriş yaptığı sırada paylaştığı görüntü dikkat çekti.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, partisinin partisinin il kongresi için dün Diyarabakır'daydı.

Davutoğlu, kente kalabalık konvoy eşliğinde giriş yaparken o anları sosyal medyadan paylaştı.

konvoy

Davutoğlu ve ekibinin kongrenin yapıldığı yerde de kalabalık bir grup tarafından karşılanması sosyal medyada gündem oldu.

2

1

'ROJBAŞ' DİYEREK KONUŞMASINA BAŞLADI

Öte yandan Diyarbakır'da konuşan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, konuşmasının başında Kürtçe “Rojbaş” diyerek selam verdi. Kürtçe tez yazımının yasaklanmasına da tepki gösteren Davutoğlu, "Tüm demokratik ve kalkınmış ülkelerde olduğu gibi anadilin eğitimde ve sosyal hayatta öğretilmesi ve kullanımının, vatandaşlarımızın bu vatana duydukları aidiyet bilincini güçlendireceğine, toplumsal barış ve dayanışmamızı tahkim edeceğine inanıyoruz" dedi.

davutopglu komnusma

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
CHP'nin Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka olduCHP'nin Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka oldu
VPN engellenebilir mi? MHP’den VPN çıkışı!VPN engellenebilir mi? MHP’den VPN çıkışı!

En Çok Okunan Haberler

Önce 7 yaşındaki kızını daha sonra kendini astı

Önce 7 yaşındaki kızını daha sonra kendini astı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

Uzmanından dikkat çeken altın açıklaması

Uzmanından dikkat çeken altın açıklaması

Dünyaca ünlü oyuncu Türkiye'ye geldi! Otel önünde izdiham yaşandı

Dünyaca ünlü oyuncu Türkiye'ye geldi! Otel önünde izdiham yaşandı

Salgın ne zaman bitecek? Bill Gates tarih verdi

Salgın ne zaman bitecek? Bill Gates tarih verdi

Belarus'ta seçim sonrası sokaklar karıştı

Belarus'ta seçim sonrası sokaklar karıştı

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası

Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Apolet tartışması seçimlere damga vurmuştu! İnce'den olay paylaşım

Apolet tartışması seçimlere damga vurmuştu! İnce'den olay paylaşım

İnce'den çok konuşulacak Netflix paylaşımı!

İnce'den çok konuşulacak Netflix paylaşımı!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

Diğer Haberler
CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri belli oldu! İşte isim isim o liste

CHP'de Selin Sayek Böke sürprizi!

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka oldu

CHP'nin Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maske uyarısı

Maske uyarısı: Çene altında taşıyanlar var

Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'dan Kemal Kılıçdaroğlu’na 'Muharrem İnce' ziyareti

'Yeni parti' iddiası sonrası CHP'de kritik görüşme

Savcı Sayan'dan dikkat çeken 'Muharrem İnce' yorumu

Savcı Sayan'dan dikkat çeken 'Muharrem İnce' yorumu

Muharrem İnce'den yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Muharrem İnce'den yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.