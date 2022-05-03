HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Dikkat çeken görüşme! Kılıçdaroğlu, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü aradı

Dikkat çeken görüşme! Kılıçdaroğlu, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü aradı

03.05.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle eski cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül ile birlikte bazı parti genel başkanlarını aradı.

Dikkat çeken görüşme! Kılıçdaroğlu, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü aradı

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bazı partilerin genel başkanlarını arayarak Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

Bahçeli'den bayram mesajında Kılıçdaroğlu'na gönderme: Kavgada gelecek arayanlara...Bahçeli'den bayram mesajında Kılıçdaroğlu'na gönderme: Kavgada gelecek arayanlara...

Kılıçdaroğlu, ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı da telefonla arayarak bayramlarını kutladı.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti heyeti, CHP ve MHP heyetleri ile bayramlaştıAK Parti heyeti, CHP ve MHP heyetleri ile bayramlaştı
'CHP ile işbirliği' açıklaması! Teklifin ardındaki detay ortaya çıktı'CHP ile işbirliği' açıklaması! Teklifin ardındaki detay ortaya çıktı
Akşener'in 'hayali' gerçek olduAkşener'in 'hayali' gerçek oldu
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Kemal Kılıçdaroğlu CHP

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memurun enflasyon zammı ne olacak?

Emekli ve memurun enflasyon zammı ne olacak?

Ünlü YouTuber'a Afrika'da taciz şoku! "Kaç kız kaç! Anlamadım ne yaptığını"

Ünlü YouTuber'a Afrika'da taciz şoku! "Kaç kız kaç! Anlamadım ne yaptığını"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1 milyon Suriyeli" açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1 milyon Suriyeli" açıklaması!

Hangi isim en çok oyu alıyor? İşte yanıtı

Hangi isim en çok oyu alıyor? İşte yanıtı

Dikkat çeken sözler! "Üst üste kaybettiniz"

Dikkat çeken sözler! "Üst üste kaybettiniz"

Rusya'nın yeni hedefi ortaya çıktı! Dünyayı ayağa kaldıracak suçlama

Rusya'nın yeni hedefi ortaya çıktı! Dünyayı ayağa kaldıracak suçlama

İlginizi Çekebilir

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

İtirafı olay yarattı! “Seksten nefret ediyorum”

İtirafı olay yarattı! “Seksten nefret ediyorum”

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.