Dikkat çeken görüşme! Kılıçdaroğlu, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü aradı

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bazı partilerin genel başkanlarını arayarak Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı da telefonla arayarak bayramlarını kutladı.

Kaynak: AA

