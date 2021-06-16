HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Dikkat çeken iPhone konsepti ortaya çıktı

Dikkat çeken iPhone konsepti ortaya çıktı

16.06.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bir iPhone konsepti dikkat çekici detayları gözler önüne serdi. İşte detaylar.

Dikkat çeken iPhone konsepti ortaya çıktı

Akıllı telefon pazarındaki en güçlü isimlerden biri olan Apple tasarım çizgisinde köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Sızdırılan son bilgilere göre Cupertino merkezli şirket iPhone tarafında önemli bir tasarım değişikliğine gidecek.

Bilindiği üzere son dönemde Apple’ın katlanabilir ekranlı bir iPhone üreteceğine dair bazı söylentiler mevcut. Fakat Apple’ın önceliği katlanabilir ekranlı iPhone değil.

TUŞLARI TARİHE KARIŞTIRAN KONSEPT

Tersine katlanabilir ekranlı modellere rakip olacak farklı bir tasarım algısı üzerinde çalışılıyor. Yeni bir konsept ise bir telefonda yer alan tüm tuşları kaldırma ve iPhone’un yan taraflarını tamamen ekran ya da dokunmatik panellerle kaplanmasını temel alıyor.

Yeni iPhone konseptinde FaceID ve ön kamera ekran altına yerleştirilirken, yan tarafta yer alan ses açıp kısma ve güç tuşu tarihe karışıyor. Bu tuşların yerine farklı bir ekran tasarımı ya da dokunmatik paneller yerleştiriliyor.

Bu konseptin gerçek olması durumunda Apple yeni nesil iPhone modellerinde fiziksel tuşları tamamen ortadan kaldırmış olacak. Dürüst olmak gerekirse bu tarz bir yenilik Apple fanlarının tekrardan heyecanlanmasına sebep olabilir.

iPhone 13'ün fiyatı ortaya çıktı!iPhone 13'ün fiyatı ortaya çıktı!

Malum Apple son dönemde çok tek düze bir firma haline geldi. Özellikle tasarımsal anlamda eski parlak günlerinin hayli uzağındalar. Ayrıca yenilik tarafında da genel olarak rakiplerinin arkasında kaldı. En azından bizim düşüncemiz bu yönde.

Hızlı ve Öfkeli serisinin ne zaman biteceği belli oldu: Hayranları çok üzülecek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileriEvinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Açıklandı! En çok onlar takip ediliyorAçıklandı! En çok onlar takip ediliyor
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt: İftira

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt: İftira

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Kaşıkçı cinayetinde korkunç detay: Birkaç dakika içinde ölümcül tesir gösterdi

Kaşıkçı cinayetinde korkunç detay: Birkaç dakika içinde ölümcül tesir gösterdi

Rezalet! Kimseyi umursamadan parkta cinsel ilişkiye girdiler

Rezalet! Kimseyi umursamadan parkta cinsel ilişkiye girdiler

Ünlü oyuncudan EDHO'ya veda mesajı!

Ünlü oyuncudan EDHO'ya veda mesajı!

Şaka gibi olay! Camı kırıp girdikleri bankadan 200 lira çaldılar

Şaka gibi olay! Camı kırıp girdikleri bankadan 200 lira çaldılar

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.