Dikkat çeken iPhone konsepti ortaya çıktı

Akıllı telefon pazarındaki en güçlü isimlerden biri olan Apple tasarım çizgisinde köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Sızdırılan son bilgilere göre Cupertino merkezli şirket iPhone tarafında önemli bir tasarım değişikliğine gidecek.

Bilindiği üzere son dönemde Apple’ın katlanabilir ekranlı bir iPhone üreteceğine dair bazı söylentiler mevcut. Fakat Apple’ın önceliği katlanabilir ekranlı iPhone değil.

TUŞLARI TARİHE KARIŞTIRAN KONSEPT

Tersine katlanabilir ekranlı modellere rakip olacak farklı bir tasarım algısı üzerinde çalışılıyor. Yeni bir konsept ise bir telefonda yer alan tüm tuşları kaldırma ve iPhone’un yan taraflarını tamamen ekran ya da dokunmatik panellerle kaplanmasını temel alıyor.

Yeni iPhone konseptinde FaceID ve ön kamera ekran altına yerleştirilirken, yan tarafta yer alan ses açıp kısma ve güç tuşu tarihe karışıyor. Bu tuşların yerine farklı bir ekran tasarımı ya da dokunmatik paneller yerleştiriliyor.

Bu konseptin gerçek olması durumunda Apple yeni nesil iPhone modellerinde fiziksel tuşları tamamen ortadan kaldırmış olacak. Dürüst olmak gerekirse bu tarz bir yenilik Apple fanlarının tekrardan heyecanlanmasına sebep olabilir.