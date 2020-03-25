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Dikkat çeken koronavirüs araştırması: Yüzde 40'ında belirti bile yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 12:48 | Son Güncelleme

İzlanda ve Japonya'da yürütülen iki farklı çalışma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen hastaların en az yüzde 40'ında hiçbir semptoma rastlanmadığını ortaya koydu.

Dikkat çeken koronavirüs araştırması: Yüzde 40'ında belirti bile yok

Nüfusu 364 bin olan İzlanda'da, sağlık yetkilileri ve "deCode Genetics" şirketince hafta başına kadar 10 bin 300 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede test sonuçları pozitif çıkan 218 kişinin yarısında Kovid-19'un hiçbir belirtisinin görülmediği tespit edildi.

İzlandalı epidemiyolog Thorolfur Gudnason, BuzzFeed News'e yaptığı açıklamada, "deCode Genetics'ten alınan ilk sonuçlar, nüfusun küçük bir oranının virüse yakalandığını ve testleri pozitif çıkanların yarısının asemptomatik olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Gudnason, testi pozitif çıkanların diğer yarısında da soğuk algınlığına benzer çok hafif semptomlara rastlandığını söyledi.

İzlanda'da yapılan testle farklı virüs örneklerinin genetik dizilimleri de incelendi. Buna göre, ülkede yeni tip koronavirüsün en az 40 mutasyonu bulunduğu gözlendi.

Japonya'da da Diamond Princess gemisinde yeni tip koronavirüs tespit edilen yolculardan yüzde 80'inde ya hiçbir semptoma rastlanmadı ya da hafif belirtiler görüldü.

Thejapantimes'ın haberine göre; Kovid-19 pozitif çıkan Diamond Princess yolcularından 104'ü ile yürütülen çalışmanın raporu, Tokyo'daki Sivil Savunma Güçleri Merkez Hastanesince yayımlandı.

Rapora göre, hastaneye kaldırıldıklarında vakaların yüzde 80'inde hiç semptom görülmediği veya hafif semptomlara rastlandığı, yüzde 20'sinde ise yeni tip koronavirüsün ağır belirtilerinin gözlendiği belirtildi. Bu kişilere yapılan bilgisayarlı tomografinin, hiç semptom göstermeyen veya hafif semptomlar görülenlerin yarısının akciğerlerinde virüsün yol açtığı anormallikler tespit edildi.

Çin'de yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan her üç kişiden birinde semptomların görülmüyor olabileceği bildirilmişti.

South China Morning Post'un, Çin hükümetinin gizli belgelerine dayandırdığı haberinde; şubat sonuna kadar Kovid-19 testleri pozitif çıkan 43 binden fazla kişide ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirtilerin gözlenmediği belirtilmişti.

Japonya'da da Hokkaido Üniversitesinde epidemiyolog Hiroşi Nişiura liderliğindeki bir grup bilim insanı tarafından yürütülen çalışmada; Çin'in Vuhan kentinden tahliye edildikten sonra testleri pozitif çıkanların yüzde 30,8'inin asemptomatik olduğu bulgusu elde edilmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
deCode Genetics İzlanda Japonya Kovid-19 koronavirüs

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