Dikkat çeken kulis! 'AK Parti'nin af teklifi hakkında çekinceleri var'

Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün haberine göre, parti kurmayları teklifi peşinen bir bütün halinde kabul ya da reddetmelerinin söz konusu olmadığını, ilk etapta düzenlemeyi kendi kıstaslarına uygun hale getirecek yapılması gereken rötuşları belirlemek üzere parti hukukçularının bir çalışma yapacağını kaydediyor. Kurmaylar, ayrıca MHP’nin savunduğu tezin aksine bu haliyle düzenlemenin Meclis’te yasalaşabilmesi için nitelikli çoğunluğun yani 360 milletvekilinin desteğinin gerekebileceğini de vurguluyor. Parti kurmayları, düzenlemenin Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınması halinde affın kapsamının genişleyebileceği endişesini de taşıyor.

Meclis’in yeni yasama yılında tartışacağı konuların başında gelecek MHP’nin af teklifine AK Parti kurmaylarından ilk etapta dört çekince geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın defalarca yaptığı, “devlet, ancak kendine karşı suç işleyenleri affedebilir” vurgusuna karşın teklifte şahsa karşı işlenen suçların da af kapsamına alındığına dikkat çeken parti kurmayları, yıllardır mücadele edilen çete ve organize suç örgütlerinin de kapsamda olmasının kendilerince kabul edilemez olduğunu vurguluyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği günden beri açıklanan çerçevesiyle öneriye sıcak bakmayan ve temel kıstasını, “devlet, ancak kendisine karşı işlenen suçları affedebilir” olarak belirleyen AK Parti, yapılan çalışmayla teklifi hem niteliği hem de kapsamı açısından detaylı değerlendirilecek.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP’nin de hukuki açıdan inceleyip, AK Parti'nin tavrını görmek istediğini vurguladığı düzenlemeyle ilgili, partinin hukukçu kurmaylarınca yapılan ön incelemede dört temel çekince öne çıktı.

Hukukçu kurmayların görüşleri şöyle:

MHP’nin, “Teklif ne özel aftır ne genel af. Nitelikli çoğunluk gerekmez” dese de verilen hüküm ve istenen cezalardan 5 yıllık indirim öngörüldüğü için bu düzenleme af niteliğinde sayılabilir. Bu nedenle de Meclis’te kabul edilebilmesi için beşte üç çoğunluğun oyu (360) yani nitelikli çoğunluk gerekebilir. Oysa bizim ve MHP’nin oy toplamı 340’ta kalıyor.

Sayın Cumhurbaşkanı ve genel başkanımızın ısrarla vurguladığı bir konu var. ‘Devlet ancak kendine karşı işlenen suçları affedebilir”. Biz başından beri bu noktadayız. Ancak teklifle şahıslara karşı işlenen suçlar da af kapsamında. Günlerdir telefon yağmuru altındayız. Oğlu öldürülmüş adam, ‘Çocuğumun katilini af mı edeceksiniz?’ diye soruyor. Bir kesimi memnun ederken, bir kesimi mağdur etmemeniz lazım. Teklifin kapsama girmeyen maddeler açıklanması, hangi suçların af kapsamına gireceğinin belirtilmemesi de olası tepkileri azaltmaya yönelik bir algı yöntemi.

AK Parti kurulduğu günden itibaren çetelere, organize suç örgütlerin savaş açmış, yoğun mücadele vermiş bir parti. İktidarımız boyunca mücadele edip cezaevine koyduğumuz çeteleri şimdi kendi elimizle sokağa mı salacağız? Böyle bir şeye göz yumamayız. Teklifin kapsamı üzerinde hassas bir çalışma gerekiyor.

Hukuki açıdan bazı sorunları olan bir teklif. AYM’ye götürülürse, Rahşan Affı’nda olduğu gibi kapsam genişleyebilir.

