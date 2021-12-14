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  4. Dikkat çeken Omicron açıklaması! "Daha bulaşıcı" deyip aşı için uyardı

Dikkat çeken Omicron açıklaması! "Daha bulaşıcı" deyip aşı için uyardı

14.12.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsün son varyantı Omicron'un Türkiye'de de görülmesiyle pandemi endişesinde artış yaşandı. Vaka sayılarındaki artış üzerine açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü, Omicron'un diğer varyantlardan daha tehlikeli olmayabileceğini söyledi. Konu ile ilgili değerlendirme yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko da Omicron'un daha bulaşıcı olduğuna dikkat çekerek, 3 doz aşının şart olduğunu söyleyerek, aşının hastalığın daha hafif geçmesine yardımcı olacağının altını çizdi.

Dikkat çeken Omicron açıklaması! "Daha bulaşıcı" deyip aşı için uyardı

Türkiye’de ve dünyada uygulanan aşıların COVID-19’a karşı oldukça etkili bir koruma sağladığının altını çizen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “COVID-19 aşı olan kişilere de bulaşabilir ve insanlar hiç hastalanmadan da bulaştırıcı olabilirler. Küçük bir olasılıkla kendileri de hasta olabilirler. Bu nedenle aşılanmış kişilerin kişisel korunma önlemlerine salgın kontrol altına alınana kadar uymaya devam etmeleri oldukça önemli” uyarısında bulundu.

"ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI ŞART"

Şimdiki verilere göre BioNTech aşısının oluşturduğu bağışıklık yanıtının 6 ay kadar devam ettiğini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “2 doz BioNTech olan kişilerin 6 ay sonra, 65 yaş üstü bireylerin ve bağışıklığı bakılanmış hastaların üçüncü dozu 3 ay sonra olmaları gerekecek gibi duruyor” dedi.

Hamilelerin, emzirenlerin, kanser hastalarının, alerjik kişilerin ve kalp rahatsızlığı olan hastaların da aşı olmalarında bir sakıncanın olmadığını hatırlatan Doç. Dr. Elif Hakko, “COVID-19 ve varyantlarından korunmanın en etkili yolu aşı” hatırlatmasında bulundu.

AŞILAR HASTALIK VE HASTANEYE YATIŞ ÖNLEMEDE OLDUKÇA ÖNEMLİ

Omicron'un önceki varyantlara göre daha bulaşıcı olduğunu dile getiren Doç. Dr. Elif Hakko, “Ancak ilk araştırmalara göre hastalığın bulguları diğer varyantlara göre daha hafif seyrediyor. Aşıların yeni Omicron varyantına karşı koruma gücü diğer varyantlar kadar yüksek olmasa da hastalık ve hastaneye yatışı önlemede aşı olmanın etkisi çok yüksek” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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