“İktidar partisinin Ankara Büyükşehir belediyesi başkan adayı açıklandı, Ankaralılar sabık başkanın dönüş ihtimali ortadan kalktığı için rahatladı. Tecrübeli bir belediye başkanı, hatta bakanlık da yapmış bir eski başkan aday. Bu demektir ki, gelecek sene hangi partiden seçilirse seçilsin yeni bir başkanımız olacak! Başkan adayı Ankaralı mı? Bugünkü vilayet sınırlarına bakarsak, değil, Osmanlı’nın son dönemi esas alınırsa, Ankaralı! Çünkü Ankara vilayeti Kayseri’yi de kapsıyor. Ankara vilayet merkezi, Çorum, Yozgat, Kırşehir ve Kayseri de Ankara’nın sancakları, anlayacağınız Anadolu’nun ortasında bir eyalet! Cumhuriyet’ten sonra sancak idarî birimi kaldırıldı, sancaklar vilayet yapıldı.” “ÇEYREK ASIRDIR BAŞKENT KÜLTÜREL ANLAMDA ÇÖL HALİNE GELDİ”

“Ankara’nın son çeyrek yüzyılını, bu süre içinde şehre karşı işlenen ağır cürümleri nasıl anlatmalı?” diyen Doğan şunları kaydetti:

“Bu zor işi başarmak için kitap dolusu yazı kaleme aldık.

Ankara kütüphanesiz! Ankara’nın çeyrek asırlık başkanı ‘kitapsız’dı, yanlış anlaşılmasın: Göğsünü gere gere ‘Ben kitap okumam!’ demişti!

İlk defa bir yöneticinin ‘Ben kitap okumam’ dediğine şahid olmuştuk. (Çoğu okumaz belki de utanma belâsı okumam demez.) Bu kadar okumayı, bilmeyi, kültürlü olmayı küçümseyen bir tavır nasıl anlaşılmalıdır?

Ve çeyrek asırdır başkent kültürel anlamda çöl haline geldi. Sakıt başkanın kültürden anladığı oyun ve eğlenceden ibaretti. Moskova Sirki’nin her yıl bir aylığına getirtir Büyük Ankara Sirki yapar, bunu da kültürel faaliyet sırasına sokardı.

Bunlarla tatmin olmadı: Dünyanın en büyük eğlence merkezini inşaya kalkıştı. Anka-Park! Ankara tarihinin en büyük belediye yatırımı bir eğlence merkezi! Sabık başkanın oyuncak ve animasyon merakı böyle bir görünürlük kazandı. Ankapark için yurtdışından getirtilen dinozor heykellerinin her biri için harcanan para ile güzel bir kütüphane yapılabilirdi.”