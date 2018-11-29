HABER

Karar yazarından dikkat çeken sözler! "Melih Gökçek 'kitapsız'dı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2018 11:38 | Son Güncelleme

Bugünkü köşe yazısında Ankara Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yazan Karar gazetesi yazarı D. Mehmet Doğan “Ankara’ya yeni başkan!” yazısında eleştiriler yağdırdı. Doğan "Ankara kütüphanesiz! Ankara’nın çeyrek asırlık başkanı ‘kitapsız’dı, yanlış anlaşılmasın: Göğsünü gere gere ‘Ben kitap okumam!’ demişti!" ifadelerini kullandı

Karar yazarından dikkat çeken sözler! "Melih Gökçek 'kitapsız'dı"

Karar gazetesi yazarı D. Mehmet Doğan “Ankara’ya yeni başkan!” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Doğan, yazısında Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek'i eleştirdi.

Doğan yazısında AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını ele aldı. Doğan, Melih Gökçek’in dönme ihtimalinin ortadan kalkmasıyla Ankaralıların içinin rahatladığını söyledi.

Mehmet Doğan şu ifadeleri kullandı:

“İktidar partisinin Ankara Büyükşehir belediyesi başkan adayı açıklandı, Ankaralılar sabık başkanın dönüş ihtimali ortadan kalktığı için rahatladı. Tecrübeli bir belediye başkanı, hatta bakanlık da yapmış bir eski başkan aday. Bu demektir ki, gelecek sene hangi partiden seçilirse seçilsin yeni bir başkanımız olacak! Başkan adayı Ankaralı mı? Bugünkü vilayet sınırlarına bakarsak, değil, Osmanlı’nın son dönemi esas alınırsa, Ankaralı! Çünkü Ankara vilayeti Kayseri’yi de kapsıyor. Ankara vilayet merkezi, Çorum, Yozgat, Kırşehir ve Kayseri de Ankara’nın sancakları, anlayacağınız Anadolu’nun ortasında bir eyalet! Cumhuriyet’ten sonra sancak idarî birimi kaldırıldı, sancaklar vilayet yapıldı.”

“ÇEYREK ASIRDIR BAŞKENT KÜLTÜREL ANLAMDA ÇÖL HALİNE GELDİ”

“Ankara’nın son çeyrek yüzyılını, bu süre içinde şehre karşı işlenen ağır cürümleri nasıl anlatmalı?” diyen Doğan şunları kaydetti:

“Bu zor işi başarmak için kitap dolusu yazı kaleme aldık.

Ankara kütüphanesiz! Ankara’nın çeyrek asırlık başkanı ‘kitapsız’dı, yanlış anlaşılmasın: Göğsünü gere gere ‘Ben kitap okumam!’ demişti!

İlk defa bir yöneticinin ‘Ben kitap okumam’ dediğine şahid olmuştuk. (Çoğu okumaz belki de utanma belâsı okumam demez.) Bu kadar okumayı, bilmeyi, kültürlü olmayı küçümseyen bir tavır nasıl anlaşılmalıdır?

Ve çeyrek asırdır başkent kültürel anlamda çöl haline geldi. Sakıt başkanın kültürden anladığı oyun ve eğlenceden ibaretti. Moskova Sirki’nin her yıl bir aylığına getirtir Büyük Ankara Sirki yapar, bunu da kültürel faaliyet sırasına sokardı.

Bunlarla tatmin olmadı: Dünyanın en büyük eğlence merkezini inşaya kalkıştı. Anka-Park! Ankara tarihinin en büyük belediye yatırımı bir eğlence merkezi! Sabık başkanın oyuncak ve animasyon merakı böyle bir görünürlük kazandı. Ankapark için yurtdışından getirtilen dinozor heykellerinin her biri için harcanan para ile güzel bir kütüphane yapılabilirdi.”

“ANKARA’NIN YENİ BAŞKANININ İŞİ ZOR OLACAK”

Karar yazarı Doğan yazısını şöyle noktaladı:

“Bir Ankaralı olarak Ankara’nın eğlencenin değil, kültürün, ilmin, sanatın başkenti olmasını arzu ederdik. Sabık başkan eğlencenin başkenti olmasını istedi.

Öyle sanıyorum ki yeni başkan adayı seçilirse onu en fazla meşgul edecek işlerden biri bu eğlence merkezi olacaktır. Bu oyun ve eğlence merkezi yapılırken eleştirilerimizi açıkça yazdığımız gibi, sabık başkanı defalarca uyardık: ‘Kutsallık çağrıştıran yapıları oyun ve eğlence malzemesi yapmaktan vazgeç!’

Ankara’da yaşamayanlar ‘bu da neyin nesi’ diyebilir.

Ankapark isimli oyun ve eğlence merkezinin girişi nasıl tasarlandı biliyor musunuz? Bu oyun ve eğlence merkezine dinî mimarlık tarihimizde önemli yeri olan cami, medrese ve türbe yapılarının benzerleri içinden geçilerek girilecek! Konuyla ilgili olarak inşaat sürerken yazdıklarımızdan birkaç cümle:

‘Bir eğlence yerine, camilerden, türbelerden geçerek girmek ancak şeytanî bir buluş olabilir!

Cami, minare bizde huşu hissi uyandırır. Bir yerde minare varsa, onda ezan okunmalıdır. Burada minare var, fakat ezan sesi yok. Cami var, fakat ibadet yok. Medrese var, ders yok! Türbe var, içinde saygı ile hatırlanan bir şahsiyet yok.

Konya’da Mevlâna türbesinin yeşil kubbesini gören, ölümü hatırlar; fanilik hissini derinden hisseder, bütün geçmişlerimize Fâtiha okur! Ya Anka-Park’ın kapısının üstündeki Yeşil kubbe taklidi? Ak Parti’nin medeniyet tasavvuruna Fatiha okuyor!’

Velhasıl Ankara’nın yeni başkanının işi zor olacak!”

PARTNERModern zamanların prensesiyle tanışınModern zamanların prensesiyle tanışın
Amasra'da şiddetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştuAmasra'da şiddetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu
Edirne'de selin etkisi geçti, temizlik başladıEdirne'de selin etkisi geçti, temizlik başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek ankara eski belediye başkanı Mehmet Doğan

En Çok Okunan Haberler

Trafik polisine çığlık atan kadın akademisyen yeni haber! Sessizliğini bozdu

Trafik polisine çığlık atan kadın akademisyen yeni haber! Sessizliğini bozdu

Evinin önüne arabalarını park edenlere ceza mı geliyor? Flaş iddia

Evinin önüne arabalarını park edenlere ceza mı geliyor? Flaş iddia

AK Parti ve MHP ittifakında 3 il krizi!

AK Parti ve MHP ittifakında 3 il krizi!

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Devler Ligi'nde geceye damga vuran maç!

Devler Ligi'nde geceye damga vuran maç!

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Kar başladı

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Bomba iddia: Berat Albayrak'ı aşamıyoruz!

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Okuyucu Yorumları 6 yorum
habere ilgi çekmek için attığınız başlığa bak ayıp ya
melih baştayken bunları söyleyenleri vatan haini ilan edenler,ıskartaya çıkınca yerden yere vuruyorlar... Benim güzel halkım yeter artık gerçekten açın gözünüzü vatan elden gidiyor.Bu yalancı çıkarcı tayfa kesesini doldururken seni beni milleti vatanı düşünen yok. Onlar cebini doldururken sizin onları savunmanıza güveniyorlar.Siz savunuyorsunuz bizim cebimiz boşalıyor... Allah sonumuzu hayır eylesin inşallah...
Ondan şüphemiz yok zaten
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere'ye Akın İpek tepkisi

İngiltere'nin skandal kararına Dışişleri'nden sert tepki

Süleyman Soylu'yu ağlatan o an!

Süleyman Soylu'yu ağlatan o an!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener beraat etti!

Meral Akşener beraat etti!

Karayolunda korkutan anlar! İnek TIR'dan düşünce...

Karayolunda korkutan anlar! İnek TIR'dan düşünce...

Cumhuriyet gazetesinde yazarlar fena kapıştı: Kusmamı durduramıyorum!

Cumhuriyet gazetesinde yazarlar fena kapıştı!

Saadet Partili vekilden Erdoğan'a şok yanıt: Türkiye pastasının kaymağı Çankaya, Şişli ve Beşiktaş'tan değil Beştepe'den yeniliyor

Erdoğan'ın canlı yayındaki sözlerini paylaşıp, öyle bir yorum...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.