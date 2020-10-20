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Dikkat çekmek için dantelli sütyen dövmesi yaptırdı! 'Diğerine de yaptıracağım...'

DÜNYA HABERLERİ  | 20.10.2020 14:37 | Son Güncelleme

Annesini meme kanserinden kaybeden, eşi ve kızı için de endişe içinde olan İngiliz adam, meme kanserine farkındalık oluşturmak için göğsüne siyah dantelli bir sütyen dövmesi yaptırdı.

Dikkat çekmek için dantelli sütyen dövmesi yaptırdı! 'Diğerine de yaptıracağım...'

İngiltere Hampshire'de yaşayan Damien Collingwood, bir hayır kuruma bağış toplamak için göğsüne sütyen dövmesi yaptırdı.

Damien, kuruma biraz para toplamak, biraz farkındalık oluşturmak ve aynı zamanda biraz gülmek için bunu yaptığını söyleyerek, 'Ekim ayının farkındalık ayı olduğuna dikkat çekmek istedim. Annemi meme kanserinden kaybettim. Eşim ve bir kızım var onlar için endişeliyim. Annemi kanserden kaybettim ve bir gün annemin parçalandığına tanık olduktan sonra karımın ve kızımın aynı ızdırabı yaşayabileceğini düşünmek beni korkutuyor.

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Görüyorsunuz, ailemi korumak için her şeyi yapıyorum ancak kanser üzerinde hiçbir kontrolüm veya etkim yok. Bu savaşın birçok kez kaybedildiğini gördüm; bu yüzden kansere karşı koymak için bir şeyler yapmak istedim. Bir dövme yaptırmaya karar verdim sosyal medyadan hayır kurumu için bağış toplamaya karar verdik. Şimdiye kadar 1.485 £ (15 bin TL) topladık. Bu kadarını hayal edemezdik' diye konuştu.

DİĞER GÖĞSÜNE DE DÖVME YAPTIRACAK

Yaptırdığı dövme hakkında birçok destekleyici mesajla beraber, kötü niyetli yorumlar alan Damien, artan bağışla ilerleyen zamanlarda diğer göğsü için de dövme yaptıracağını, sütyeni tamamlayacağını söyledi.

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