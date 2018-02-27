Dikkat çekmek için elinden geleni yaptı!

1 / 25 Eski Big Brother (Biri Bizi Gözetliyor) yarışmasıyla ün kazanan şarkıcı Lauren Harries, Londra sahilinde yeni yaptırdığı göğüslerini sergiledi.

2 / 25 Sahilde güneşlenip plaj boyunca yürüyen Harries, kendisini fotoğraflayan paparazzileri görünce bütün dikkatleri üzerine çekmek için elinden geleni yaptı.