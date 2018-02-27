Dikkat çekmek için elinden geleni yaptı!

1978 doğumlu Tv yıldızı etrafındakilere aldırış etmeden yeni sikilonlarını sergiledi.
Lauren Harries
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Eski Big Brother (Biri Bizi Gözetliyor) yarışmasıyla ün kazanan şarkıcı Lauren Harries, Londra sahilinde yeni yaptırdığı göğüslerini sergiledi.
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Sahilde güneşlenip plaj boyunca yürüyen Harries, kendisini fotoğraflayan paparazzileri görünce bütün dikkatleri üzerine çekmek için elinden geleni yaptı.
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Kırmızı gül detaylı mayosuyla dolaşan ünlü güzel, adeta yeni silikonlarını sergilemek istercesine mayosunun üstünü indirdi.
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Göğsü açıkta dolaşan Lauren Harries, geçtiğimiz hafta yeni silikonlarını taktırmıştı.
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