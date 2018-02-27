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Dikkat çekmek için elinden geleni yaptı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.02.2018 14:39 | Son Güncelleme

Eski Big Brother yıldızı şarkısı Lauren Harries, Londra sahilinde üstünü açtığı mayosuyla şov yaptı.

1978 doğumlu Tv yıldızı etrafındakilere aldırış etmeden yeni sikilonlarını sergiledi.

Lauren Harries

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Eski Big Brother (Biri Bizi Gözetliyor) yarışmasıyla ün kazanan şarkıcı Lauren Harries, Londra sahilinde yeni yaptırdığı göğüslerini sergiledi.

Eski Big Brother (Biri Bizi Gözetliyor) yarışmasıyla ün kazanan şarkıcı Lauren Harries, Londra sahilinde yeni yaptırdığı göğüslerini sergiledi.
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Sahilde güneşlenip plaj boyunca yürüyen Harries, kendisini fotoğraflayan paparazzileri görünce bütün dikkatleri üzerine çekmek için elinden geleni yaptı.

Sahilde güneşlenip plaj boyunca yürüyen Harries, kendisini fotoğraflayan paparazzileri görünce bütün dikkatleri üzerine çekmek için elinden geleni yaptı.
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Kırmızı gül detaylı mayosuyla dolaşan ünlü güzel, adeta yeni silikonlarını sergilemek istercesine mayosunun üstünü indirdi.

Kırmızı gül detaylı mayosuyla dolaşan ünlü güzel, adeta yeni silikonlarını sergilemek istercesine mayosunun üstünü indirdi.
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Göğsü açıkta dolaşan Lauren Harries, geçtiğimiz hafta yeni silikonlarını taktırmıştı.

Göğsü açıkta dolaşan Lauren Harries, geçtiğimiz hafta yeni silikonlarını taktırmıştı.
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Lauren Harries big brother

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