Dikkat: Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede daha etkili sonuçlar almak için bilim insanları araştırmalar yaparak sonuçlarını dünyayla paylaşmaya devam ediyor.

Bilim insanları koronavirüsü ağır geçiren veya hastalık yüzünden yaşamını yitiren kişilerle ilgili kapsamlı bir araştırma yaptı. Araştırmada, hastalığın seyri ile ilgili dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı.

İsrail’in önde gelen kurumlarından Bar-Ilan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli bilim insanları koronavirüsün seyri ile ilgili dikkat çekici bulgulara ulaştı.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNE DİKKAT

Uzmanlar, D vitamini eksikliği olanların koronavirüsü daha ağır geçirme ya da hastalıktan dolayı yaşamını yitirme riskinin çok daha yüksek olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırmada D vitamini eksikliği olan bireylerin hastalığı ağır geçirme riskinin 14 kat daha fazla olduğu belirlendi. PLOS ONE isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırmada Nisan 2020 ile Şubat 2021 arasında 1100’den fazla katılımcının verilerinin izlendiği belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, D vitamini eksikliği olan bireylerin Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirme oranlarının ise yüzde 25.6 olduğu kayıtlara geçti.

D vitamini oranı ortalama seviyede olanlarda ise ölüm oranının yüzde 2.3 olduğu belirlendi. Araştırmayı yürüten Dr. Amiel Dror, “Bu sonuçlar, D vitamininin normal seviyelerde olmasının virüse karşı etkili sonuçlar doğurduğunu gözler önüne seriyor” dedi.



