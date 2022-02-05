HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Dikkat: Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Dikkat: Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

05.02.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 yıldır dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yapılan yeni çalışmadan dikkat çeken sonuçlar yayınlandı. Yapılan araştırmada bilim insanları Covid-19'u ağır geçiren ve virüs yüzünden hayatını kaybedenler mercek altına aldı. Uzmanlar, D vitamini eksikliği olanların koronavirüsü daha ağır geçirme ya da hastalıktan dolayı yaşamını yitirme riskinin çok daha yüksek olduğunu tespit etti.

Dikkat: Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede daha etkili sonuçlar almak için bilim insanları araştırmalar yaparak sonuçlarını dünyayla paylaşmaya devam ediyor.

Bilim insanları koronavirüsü ağır geçiren veya hastalık yüzünden yaşamını yitiren kişilerle ilgili kapsamlı bir araştırma yaptı. Araştırmada, hastalığın seyri ile ilgili dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı.

İsrail’in önde gelen kurumlarından Bar-Ilan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli bilim insanları koronavirüsün seyri ile ilgili dikkat çekici bulgulara ulaştı.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNE DİKKAT

Uzmanlar, D vitamini eksikliği olanların koronavirüsü daha ağır geçirme ya da hastalıktan dolayı yaşamını yitirme riskinin çok daha yüksek olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırmada D vitamini eksikliği olan bireylerin hastalığı ağır geçirme riskinin 14 kat daha fazla olduğu belirlendi. PLOS ONE isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırmada Nisan 2020 ile Şubat 2021 arasında 1100’den fazla katılımcının verilerinin izlendiği belirtildi.

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanıldığı unutuldu! Her evde var ama...Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanıldığı unutuldu! Her evde var ama...

Sözcü'de yer alan habere göre, D vitamini eksikliği olan bireylerin Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirme oranlarının ise yüzde 25.6 olduğu kayıtlara geçti.

D vitamini oranı ortalama seviyede olanlarda ise ölüm oranının yüzde 2.3 olduğu belirlendi. Araştırmayı yürüten Dr. Amiel Dror, “Bu sonuçlar, D vitamininin normal seviyelerde olmasının virüse karşı etkili sonuçlar doğurduğunu gözler önüne seriyor” dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkisi aynı şey değil! Bu besinleri yemezseniz acı çekmezsinizİkisi aynı şey değil! Bu besinleri yemezseniz acı çekmezsiniz
Son dakika: Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldıran kişiler suç makinesi çıktı! Uyuşturucu ticareti, kasten yaralama...Son dakika: Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldıran kişiler suç makinesi çıktı! Uyuşturucu ticareti, kasten yaralama...
Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili açıklamaErdoğan'dan Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili açıklama
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gizemli kazıdan yeni detaylar! "Adam geberdi gitti zaten, boşver"

Gizemli kazıdan yeni detaylar! "Adam geberdi gitti zaten, boşver"

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme

Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme

Aleyna Tilki iddiaları yalanlamak için öyle bir hikaye paylaştı ki... "Ben izlerken utandım"

Aleyna Tilki iddiaları yalanlamak için öyle bir hikaye paylaştı ki... "Ben izlerken utandım"

Elektrik faturalarında yeni bir tarife daha geliyor! Çalışmalar başlatıldı…

Elektrik faturalarında yeni bir tarife daha geliyor! Çalışmalar başlatıldı…

Yanmış valizin içinden çıkan cesedin kimliği belli oldu

Yanmış valizin içinden çıkan cesedin kimliği belli oldu

İlginizi Çekebilir

Sadece 30 dolar verdi! Değeri 10 milyon dolarmış...

Sadece 30 dolar verdi! Değeri 10 milyon dolarmış...

Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Covid-19'u ağır geçirenlerin ortak yönü ortaya çıktı!

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

Elektrik faturasını gösterince...

Elektrik faturasını gösterince...

İlaç olarak kullanıldığı unutuldu! Her evde var ama...

İlaç olarak kullanıldığı unutuldu! Her evde var ama...

Yemeğine mayonez döken arkadaşını feci şekilde öldürdü

Yemeğine mayonez döken arkadaşını feci şekilde öldürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.