Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerika dahil 10 ülkenin büyükelçisinin istenmeyen adam ilan edileceğini açıklamasını muhalefet ekonomik zorluklardan dikkat dağıtma çabası olarak değerlendiriyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın ülkeyi hızla uçuruma sürüklediğini belirtirken, Erdoğan’ın son açıklamalarının nedeninin ulusal çıkarlar olmadığını, kötü ekonomi için yapay nedenler yaratmak olduğunu vurguladı.

Kılıçdaroğlu bu düşüncelerini Twitter’dan paylaştı.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağiralioğlu da, “Bu filmi daha önce gördük. Gerçek gündemimize ve ülkenin hayati problemine dönün, ekonomik kriz” ifadelerini kullandı.

İstanbul merkezli düşünce kuruluşu Edam’ın başkanı ve eski bir diplomat olan Sinan Ülgen, Erdoğan’ın zamanlamasının Türkiye’nin dış politikasını son yıllardaki gerginliklerden uzaklaşmaya çalıştığı bir dönemde yeniden ayarlamaya çalışırken tutarsız olduğunu belirtti.

Ülgen, Ankara’nın bu yolda gitmeyeceğini umduğunu da kaydetti. Ülgen’e göre Dışişleri Bakanlığı kabul edilebilir bir formül bulmaya çalışıyor ama zaman da daralıyor. Ülgen de düşüncelerini Twitter üzerinden paylaştı.

Diplomatik bir kaynak büyükelçilerle ilgili bir kararın Pazartesi günkü kabine toplantısında alınabileceğini belirtti. Aynı kaynak muhtemel diplomatik kriz dikkate alındığında gerilimin düşmesinin beklenebileceğini de kaydetti. Erdoğan gelecek hafta sonu Roma’da yapılacak G-20 zirvesinde Amerika Başkanı Joe Biden’la görüşeceğini söylemişti.

Londra merkezli danışmanlık kuruluşu Eurosia Grup’tan Emre Peker de ekonominin büyük zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde büyükelçileri sınır dışı etme tehdidinin düşüncesizce ve Erdoğan’ın düşmekte olan popülaritesini güçlendirmek için saçma bir adım olduğunu söyledi.

Washington Enstitüsü’nden Soner Çağaptay da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu büyükelçilerin ülkelerinin Türkiye’nin en önemli ticaret ortakları olduğu mesajını verdi ve büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edilmesinin Erdoğan’ın seçim öncesi ekonomiyi güçlendirme çabalarına darbe vuracağını kaydetti.

Çağaptay, Erdoğan’ın gelecek seçimleri Batı’ya saldırarak kazanabileceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir’de yaptığı konuşmada 4 yıldır cezaevinde bulunan Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uyularak serbest bırakılmasını isteyen 10 ülkenin büyükelçisinin istenmeyen adam ilan edileceğini belirtmişti.

