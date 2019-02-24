Dikkat! Dolandırıcılıkta yeni yöntem: Eşiniz altın hırsızlığına karıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde oturan Halime Aksoy'un telefonunu 21 Şubat Perşembe günü öğle saatlerinde arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan kimliği belirsiz kişi, eşi Cemil Aksoy'un altın hırsızlığına karıştığını, biraz sonra gelecek olan görevlinin evde bulunan altınların fotoğraflarını çekeceğini, ona yardım etmesi gerektiğini söyledi.

EVE GELİP ZİYNET EŞYALARINI ALIP GİTTİ



Halime Aksoy, bir yandan telefonla konuşurken, diğer yandan da gelen kişiye kapıyı açıp, evde bulunan altınları fotoğraf çekmesi için gösterdi. Eve gelen dolandırıcı, altınların fotoğrafını cep telefonuyla çektikten sonra Halime Aksoy'un elinden yaklaşık 130 bin lira değerindeki ziynet eşyasını zorla alarak motosikletle mahalleden kaçtı. Halime Aksoy durumu jandarmaya bildirdi.

GÜRCİSTAN'DAN ARADIĞI TESPİT EDİLDİ



İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcının Halime Aksoy'u Gürcistan'dan aradığı belirlendi. Altınları alıp kaçan dolandırıcıyla ilgili yapılan araştırma ve güzergahlar üzerinde güvenlik kamerası çalışması sonucunda, şüphelinin 48 FS 992 plakalı motosikleti kullandığı tespit edildi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki akaryakıt istasyonundan yakıt alan motosikletin sürücüsü, Halime Aksoy tarafından teşhis edildi. Şüphelinin O.K. olduğu belirlendi.