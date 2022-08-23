HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Dikkat edin! Sessizce ölümünüze neden olabiliyor

Dikkat edin! Sessizce ölümünüze neden olabiliyor

23.08.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp hayati önem taşıyan organlarımızdandır. Kalp krizi en sık yaşanan ölüm nedenleri arasında yer almaktadır. Her yaşta görülebilen kalp krizi yaşamı tehdit etmektedir. Kalp krizinin bazı belirtileri bilinmemekte ve önemsiz görülmektedir. Kalp krizinin tüm belirtileri hakkında bilinçli olarak hayatını kurtarabilirsiniz.

Dikkat edin! Sessizce ölümünüze neden olabiliyor

Her yıl milyonlarca insan kalp krizi nedeniyle hayatın kaybediyor. Kalp krizi en sık tespit edilen ölüm nedeni olarak biliniyor. Kalp krizi geçirme riskini azaltmak için sağlıklı beslenmek ve düzenli olarak egzersiz yapmak çok büyük önem taşıyor. Sigara içmek, diyabet, yüksek tansiyon, obezite, yaş ve genetik faktörler kalp krizi riskini artırıyor. Kalp krizi geçiren kişilerin bu durumu fark edip en acil şekilde doktora gitmesi hayatını kurtarıyor. Bu nedenle kalp krizinin tüm belirtilerini bilmek gerekiyor.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ

Göğüs Ağrısı, Baskı veya Rahatsızlık Hissi

Ekran görüntüsü 2022-08-23 103644

Kalp krizi geçiren çoğu kişi göğüs bölgesinde ağrı veya rahatsızlık hissi meydana geldiğini tarifler ancak bu her kalp krizinde geçerli olan bir durum değildir. Bazı kişilerde sıkıştırıcı tarzda göğüs bölgesinde bir gerginlik meydana gelebilir.Oluşan rahatsızlık hissi genellikle kısa sürelidir ve birkaç dakika içerisinde kaybolur. Bazı kişilerde bu his birkaç saat içinde veya ertesi günde tekrar hissedilebilir. Bu belirtiler genel olarak kalp kasının yeterince oksijen alamadığını gösteren şikayetlerdir ve acil tıbbi müdahale gereksinimi olabileceği için dikkatli olunmalıdır.

Yansıyan Ağrı

Ekran görüntüsü 2022-08-23 091430

Göğüste oluşan sıkışıklık hissi ve ağrı, kalp krizi sırasında vücudun diğer çeşitli bölgelerine de yansıyabilir. Kalp krizi yaşayan çoğu kişide göğüs ağrısı sol kola yansıma eğilimindedir. Bu bölge dışında omuzlar, sırt, boyun ya da çene gibi bölgelere de ağrının yansıdığı kişiler mevcuttur. Kadınlarda kalp krizi sırasında ağrı alt karın bölgesi ve göğsün alt kısımlarına da yansıyabileceği için dikkatli olunmalıdır. Sırtın üst kısımlarında ağrı oluşması erkeklere göre kadınlarda daha sık görülen bir diğer belirtidir.

Terleme

Ekran görüntüsü 2022-08-23 103224

Aktivite ya da egzersiz sırasında olmayan normalden fazla terleme çeşitli kalp problemlerine işaret ediyor olabilen bir belirtidir. Bazı kişilerde aşırı düzeyde soğuk terleme de meydana gelebilir.

Halsizlik

Ekran görüntüsü 2022-08-23 103922

Kalp krizi sırasında oluşan aşırı stres kişinin yorgun ve halsiz hissetmesine neden olabilir. Halsizlik ve nefes darlığı kadınlarda daha sık ortaya çıkan belirtilerdir ve kriz öncesi dönemde birkaç ay önceden itibaren mevcut olabilir.

Nefes Darlığı

Ekran görüntüsü 2022-08-23 103709

Kalbin çalışması ve nefes alma birbiriyle yakından ilişkili olaylardır. Kişinin nefes alıp verdiğinin farkında olması olarak tanımlanan nefes darlığı, kriz sırasında kalbin yeterince kanı pompalayamamasına bağlı oluşan önemli bir belirtidir.

Sersemlik

Ekran görüntüsü 2022-08-23 104027

Baş dönmesi ve sersemlik genellikle kadın hastalarda ortaya çıkan kalp krizi belirtileri arasında yer alır. Bu durumlar yaşayan kişi tarafından normal olarak kabul edilmemeli ve ihmal edilmemelidir.

Çarpıntı

Ekran görüntüsü 2022-08-23 104054

Kalp krizine bağlı oluşan çarpıntı şikayetinde kişiler yoğun bir kaygı hali içerisindedir. Bazı kişiler bu çarpıntıyı sadece göğsünde değil boyun bölgesinde de tarifleyebilir.

Sindirim Problemleri

Ekran görüntüsü 2022-08-23 104228

Bazı kişiler kriz öncesi dönemde gizli kalp krizi belirtileri olan çeşitli sindirim şikayetleri yaşayabilir. Hazımsızlık ve göğüste yanma gibi sindirim problemleri bazı kalp krizi belirtileri ile benzerlik gösterebileceği için dikkatli olunmalıdır.

Bacakların, ayak ve bileklerin şişmesi

Ekran görüntüsü 2022-08-23 104152

Ayak ve bacak şişliği, vücutta sıvı birikmesi sonucu gelişir. Bu kalp yetersizliğinin kötüleştiğine ilişkin belirti olabilir.

Hızlı ve düzensiz kalp atışları

Ekran görüntüsü 2022-08-23 103659

Hızlı ya da düzensiz çarpıntı kalp atışlarındaki düzensizliğin ciddiye alınması gerektiği belirtilir Ayrıca çarpıntıya yorgunluk, zayıflık ve kısa nefes alışlar eklendiğinde geç kalınmaması gerekebilir.

Öksürük

Ekran görüntüsü 2022-08-23 104126

Sürekli ve devam eden öksürük kalp krizi belirtisi olabilir. Bunun sebebi ciğerlerdeki kan akışıdır. Bazı durumlarda öksürüğe kan da eşlik edebilir. Böylesi bir durumda vakit kaybetmemek önem kazanır.

Vücut ağırlığında ani değişim-kilo alma veya verme

Ekran görüntüsü 2022-08-23 104255

Ani kilo alıp vermek kalp krizi riskini artırır. Beslenme düzeninde yapılan ani değişiklikler, kolesterol profilinde de dalgalanmalar yaşanmasına neden olabilir. Kısa sürede yüzde 10 veya daha fazla kilo artışı olan orta yaşlı bireylerde ilerleyen yıllarda kalp krizi riskinin arttığı gözlemlenmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gittiKimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti
Kaza görüntüleri Türkiye'nin kanını dondurmuştu! Şoförler dehşet anlarını anlattıKaza görüntüleri Türkiye'nin kanını dondurmuştu! Şoförler dehşet anlarını anlattı
Ad ve soyad değiştirmek isteyenler dikkat! Son tarih belli olduAd ve soyad değiştirmek isteyenler dikkat! Son tarih belli oldu
Anahtar Kelimeler:
hazımsızlık kalp krizi öksürük Ağrı sigara terleme Halsizlik ölüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beklenen zam geldi, fiyatı o seviyeyi aştı! Benzin...

Beklenen zam geldi, fiyatı o seviyeyi aştı! Benzin...

Bakan Bilgin duyurdu: Formül sayısı teke indi

Bakan Bilgin duyurdu: Formül sayısı teke indi

Olmaz olsun böyle arkadaş: Hep beraber soktular! Sonrasında...

Olmaz olsun böyle arkadaş: Hep beraber soktular! Sonrasında...

3 yaşındaki oğlunu işkenceyle öldürdü!

3 yaşındaki oğlunu işkenceyle öldürdü!

Özdemir'den sert sözler! "Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?"

Özdemir'den sert sözler! "Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?"

Abdullah Gül iddiası gündem yarattı! Adaylık...

Abdullah Gül iddiası gündem yarattı! Adaylık...

İlginizi Çekebilir

'Bebek' değil 'çocuk' doğurdu! 'Hem en iyi hem en kötü tecrübe'

'Bebek' değil 'çocuk' doğurdu! 'Hem en iyi hem en kötü tecrübe'

Canlı yayında tacize uğradı! İzleyicileri uyarınca fark etti

Canlı yayında tacize uğradı! İzleyicileri uyarınca fark etti

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

5 dakika dokundu, dehşeti yaşadı! Peçeteden zehirlendi

5 dakika dokundu, dehşeti yaşadı! Peçeteden zehirlendi

Öyle bir oyuna geldi ki! Radyo yayınında kendini ele verince...

Öyle bir oyuna geldi ki! Radyo yayınında kendini ele verince...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.