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Dikkat edin! Topuk dikenine yol açıyor

30.08.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Topuk dikeni yaşam kalitesini oldukça düşüren rahatsızlıklar arasında bulunuyor. Ayağın üzerine basmakta bile zorluk çektiren topuk dikenine yol açan etkilerden korunmak önem taşıyor. Uzmanlar topuk dikeni hakkında uyarılarda bulunuyor.

Dikkat edin! Topuk dikenine yol açıyor

Topuk dikeni, topukta oluşan kalsiyum birikintisidir. Gözle görülmeyen bu rahatsızlık oldukça fazla ağrıya neden olmaktadır. Özellikle çok fazla ayakta durmak topuk dikenine neden olan en büyük sebeplerdendir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Davud Yasmin, topuk dikeninin genellikle tek ayakta görüldüğünü ancak bazı durumlarda her iki ayakta da olabildiğini söyleyerek topuk dikeni hakkında bilgilendirmede bulundu. Dr. Davud Yasmin, topuk dikeni hakkında şunları söyledi:

UYGUN AYAKKABI SEÇİMİ ÖNEMLİ

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"Halk arasında sık görülen topuk dikeni, topuk ile ayak arkının arasında kalsiyum tortularının birikmesi sonucunda meydana geliyor. Ayaktaki kasların uzun süre aşınarak yumuşak dokulara zarar vermesiyle topuk dikeninin oluşuyor. Koşma ve zıplama gibi atletik aktiviteler, sert zeminde uzun süre hareket etmek, topuk yaralanması, yaş, fazla kilo ve ayak yapısına uygun ayakkabı seçmemek topuk dikeni riskini arttırıyor. Topuk dikeni en sık koşucularda ve kilolu kişilerde görülüyor.

KİŞİ KENDİ BAŞINA TANI KOYAMAZ

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Topuk dikeni, topukta ağrı yapan hastalıklarla benzer belirti gösterdiği için kişinin kendi başına tanı koyması mümkün değildir. Topuk dikeni muayenesinde hastanın tıbbi hikayesi dinlenir ve şikayetleri sorgulanır. Hastada topuk dikeni için risk faktörleri olup olmadığı sorulabilir. Elle yapılan ayak muayenesinde ise ayakta kızarıklık, şişlik gibi iltihaplanma belirtileri araştırılır ve ayak grafisi çekilerek kesin bir tanı konulabilir.

AĞRIYI GEÇİRMEK İÇİN SOĞUK KOMPRES UYGULANABİLİR

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Topuk dikeni sorunu yaşayan kişiler ayaktaki ağrıyı geçirmek için soğuk kompres uygulaması yapabilir. Ağrıyan bölgeye 15 dakika buz paketleri konularak ilgili bölge uyuşturulabilir. Soğuk uygulaması şişliğin inmesine de yardımcı olabilir. Topuk dikenine bağlı ani başlangıçlı, kısa süreli ağrılar için ise basit ağrı kesiciler kullanılabilir. Uzun süreli, kronik ağrı için fiziksel terapi uygulamak ayak kasların güçlendirilmesine yardımcı olabilir” dedi.

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