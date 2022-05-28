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Dikkat! Eğer bu belirti varsa astım olabilirsiniz

28.05.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Astım nefes darlığına neden olan yaşamı oldukça rahatsız eden bir hastalıktır. Astım hastası olan birçok insan vardır. Astımı önceden teşhis etmek için gösterilen uyarıcı belirtilere dikkat etmek gerekmektedir. Bu belirtiler hakkında bilinçlenerek astım hastalığınızı önceden teşhis edebilir ve yaşam alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz.

Dikkat! Eğer bu belirti varsa astım olabilirsiniz

Astım, solunum yollarını tıkayan ve nefes almayı zorlaştıran kronik bir hastalıktır. Astım hastalığının oluşum nedeni tam olarak bilinmemektedir. Araştırmalar astımın genetik nedenler ile enfeksiyonlar, çevresel etkenler ve kişilerin tıbbi durumuna bağlı olarak gelişmektedir. Astım hastalığını tetikleyen etkenler bulunmaktadır. Bunlar polenler, evcil hayvanlar, duman, sıcak ve soğuk hava koşulları, hava koşulları, obezite, ilaçlar, stres gibi etkenlerdir. Astım hastalığını erken teşhis etmek için gösterilen belirtilere dikkat etmek gerekmektedir. Prof. Dr. Gülfem Çelik, nefes darlığı, öksürük ve hırıltı şikayeti yaşayanların astım olabileceğini belirterek en kısa zamanda doktora gidip hastalığı kontrol altına almaları gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE’DE 3.5 MİLYON ASTIM HASTASI VAR

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Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon astımlı hasta varsayıldığını ancak takipte olan hasta sayısının daha az olduğunu belirtti. Astım olan birçok kişinin sağlık kuruluşlarına başvurmadığını ifade eden Çelik, şunları söyledi:
"Bir kişi nefes darlığı, öksürük ve hırıltı şikayetleri yaşıyorsa ve bunlar toz, sigara dumanı, gribal enfeksiyon, ilaç, stres, üzüntü gibi faktörlerin peşinden çıkıyorsa, ailesinde de astım öyküsü varsa mutlaka bir alerji ya da göğüs hastalıkları uzmanına gitmelidir. Astım olmayabilir ama olma ihtimali de göz önünde bulundurmalıdır."

ASTIM KİŞİDEN KİŞİYE FARKLILIK GÖSTERİYOR

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Astım tedavisinde ilaç kullanıldığını aktaran Çelik, hastaya düşük dozda kortizon içeren formda ilaçlar verildiğini kaydetti. İlaçların doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini vurgulayan Çelik, "Türkiye olarak tedavide çok iyi noktadayız. Dünyada olan bütün ilaçlar Türkiye'de de var. Avrupa'da bir hasta nasıl tedavi ediliyorsa ülkemizde de aynı şekilde tedavi uygulanıyor." dedi. Astımın kişiden kişiye farklılık gösterdiğini ifade eden Çelik, tedavinin de hastanın şikayetlerine göre uygulandığını belirtti. İlaç tedavisi ile astımı kontrol altına aldıklarını dile getiren Çelik, insanların daha rahat uyuyabildiklerini, günlük aktivitelerini yapabildiklerini kaydetti. İlaç tedavisinin doktora sorulmadan kesilmemesi gerektiğine işaret eden Çelik, hastaların da kendilerini etkileyen ev tozu, polen, kedi, köpek gibi unsurlardan korumaları gerektiğini bildirdi.

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