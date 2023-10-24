Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nasıl anlaşılır? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri nelerdir?

Günümüzde birçok kişide hem konsantrasyon sorunu hem de yerinde duramama problemi görülebilmektedir. Bu durumlar her ne kadar dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu rahatsızlığı belirtileri arasında yer alsa da doğrudan bu rahatsızlıkla ilişkisi olmayabilir. Bunu en iyi ayırt etmenin yolu ise kişileri yakından takip etmektir. Süreklilik gösteren durumlarla birlikte problem artık başka ruhsal rahatsızlıklara yol açıyorsa uzman bir hekim görüşü alınması gerekebilir.
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu hastalığı zaman içerisinde gelişebileceği gibi bir anda da ortaya çıkabilir. Uzmanlara göre bu rahatsızlık çoğunlukla okul öncesi dönem çocuklarında daha sık görülmektedir. Okula başlamadan önce görülen bazı davranışlar en başta ebeveynler için sorun teşkil etmeyebilir. Ancak okula başladıktan sonraki zamanlarda rahatsızlık ilerledikçe belirtileri daha fazla kendini gösterir.
DEHB olup olmadığını anlamanın en doğru yolu kişilerin tavır ve davranışlarını izlemektir. Özellikle çocuk veya yetişkin fark etmeksizin konstrasyon problemi varsa, dürtüsellik, aşırı hareketlilik ya da huzursuzluk gibi semptomlar görülüyorsa, bu kişilerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu rahatsızlığı olma ihtimali yüksek olabilir.
Tıbbi yönden DEHB olarak tabir edilen, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olarak tanımlanan bu hastalık, gözden kaçırılmaması ve vaktinde müdahale edilmesi gereken bir rahatsızlık çeşididir. Bu rahatsızlığa sebep olan birçok farklı etken bulunmaktadır. Genetik olma ihtimali her ne kadar yüksek olsa da çeşitli bazı hastalıklarda bu rahatsızlığın ortaya çıkmasında büyük bir rol oynamaktadır. Ayrıca kimi bireylerde yalnızca dikkat eksikliği daha fazla görülürken bazılarında ise hiperaktiflik durumu daha ağır basabilmektedir. Genel olarak ise dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri şu şekildedir:
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu rahatsızlığı yaygın olarak küçük yaşlardaki çocuklarda görülse de yetişkin insanlarda da görülme durumu vardır. Yetişkin insanlardaki belirtiler ise çocuk yaştaki kişilerde görülen belirtiler ile biraz farklıdır. Yetişkinlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri genel olarak şu şekildedir:
Yukarıda sıraladığımız belirtiler görüldüğünde DEHB hususunda uzman olan bir doktordan destek alınması son derece önemlidir.