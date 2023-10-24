Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nasıl anlaşılır? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri nelerdir?

Günümüzde birçok kişide hem konsantrasyon sorunu hem de yerinde duramama problemi görülebilmektedir. Bu durumlar her ne kadar dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu rahatsızlığı belirtileri arasında yer alsa da doğrudan bu rahatsızlıkla ilişkisi olmayabilir. Bunu en iyi ayırt etmenin yolu ise kişileri yakından takip etmektir. Süreklilik gösteren durumlarla birlikte problem artık başka ruhsal rahatsızlıklara yol açıyorsa uzman bir hekim görüşü alınması gerekebilir.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nasıl anlaşılır?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu hastalığı zaman içerisinde gelişebileceği gibi bir anda da ortaya çıkabilir. Uzmanlara göre bu rahatsızlık çoğunlukla okul öncesi dönem çocuklarında daha sık görülmektedir. Okula başlamadan önce görülen bazı davranışlar en başta ebeveynler için sorun teşkil etmeyebilir. Ancak okula başladıktan sonraki zamanlarda rahatsızlık ilerledikçe belirtileri daha fazla kendini gösterir.

DEHB olup olmadığını anlamanın en doğru yolu kişilerin tavır ve davranışlarını izlemektir. Özellikle çocuk veya yetişkin fark etmeksizin konstrasyon problemi varsa, dürtüsellik, aşırı hareketlilik ya da huzursuzluk gibi semptomlar görülüyorsa, bu kişilerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu rahatsızlığı olma ihtimali yüksek olabilir.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri nelerdir?

Tıbbi yönden DEHB olarak tabir edilen, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olarak tanımlanan bu hastalık, gözden kaçırılmaması ve vaktinde müdahale edilmesi gereken bir rahatsızlık çeşididir. Bu rahatsızlığa sebep olan birçok farklı etken bulunmaktadır. Genetik olma ihtimali her ne kadar yüksek olsa da çeşitli bazı hastalıklarda bu rahatsızlığın ortaya çıkmasında büyük bir rol oynamaktadır. Ayrıca kimi bireylerde yalnızca dikkat eksikliği daha fazla görülürken bazılarında ise hiperaktiflik durumu daha ağır basabilmektedir. Genel olarak ise dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri şu şekildedir:

Herhangi bir şeye kontrasyon olmada zorluk çekme

Devamlı olarak hareketlilik hali, yerinde duramama

Bir başkası konuşurken dinlememe ve sözünü kesme

Dikkat edilmesi gereken konularda dikkatlerinin kolay bir şekilde bozulması

Sonunda ne olacağını düşünmeden hareket etme

Haddinden fazla konuşma eğilimi

Eşyalarını kaybetme veya nereye koyduklarını unutma durumu

Bir görev verildiğinde o görevi yerine getirmede zorluk yaşanması ve o görevi yapmaktan çabuk sıkılıp başka bir işe yönelmesi gibi belirtiler, birçok kişilerde görülebileceği gibi dikkat eksikliği olan çocukların özellikleri arasında da sayılabilir.

Yetişkinlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri nelerdir?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu rahatsızlığı yaygın olarak küçük yaşlardaki çocuklarda görülse de yetişkin insanlarda da görülme durumu vardır. Yetişkin insanlardaki belirtiler ise çocuk yaştaki kişilerde görülen belirtiler ile biraz farklıdır. Yetişkinlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri genel olarak şu şekildedir:

Kişilerin hiçbir sebep yokken birden yaşadığı şehri değiştirmesi

Kişilerin hiçbir neden ortada yokken aniden işlerini bırakıp başka bir işe geçmesi

Sürekli olarak huzursuz olduğunu belirtilen davranışları sergilemesi

Belli bir süre sabit olarak hareketsiz duramaması

Devamlı enerjik ve hareketlilik durumunun söz konusu olması

Birden fazla iş verildiğinde odaklanma ve işi tamamlayamama sorunları

Sık sık ruh hallerinde dalgalanmaların görülmesi

Yaygın olarak aniden sinirlenmeleri veya öfkelenmeleri

Ruh sağlığını doğrudan etkileyen stres gibi faktörlerle başa çıkmada zorlanma

Zaman yönetimini doğru bir şekilde yönetememe

Yukarıda sıraladığımız belirtiler görüldüğünde DEHB hususunda uzman olan bir doktordan destek alınması son derece önemlidir.





