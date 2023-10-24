HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisi nedir? Hiperaktivite ve dikkat eksikliği geçer mi?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisi nedir? Hiperaktivite ve dikkat eksikliği geçer mi?

13.10.2023 20:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa ismi dehb olan ve çoğunlukla küçük yaşlardaki erkek ve kız çocuklarında görülen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, mutlaka tedavi edilmesi gereken bir davranış bozukluğu rahatsızlığıdır. Bu rahatsızlık henüz bebeğin anne karnındayken başlar ve doğup büyüdükten sonra da devam eder. Kendini birtakım belirtilerle gösteren dehb davranış bozukluğu erken teşhis edildiğinde daha kolay tedavi edilir. Peki, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisi nedir?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisi nedir? Hiperaktivite ve dikkat eksikliği geçer mi?

Çocukların hemen hemen hepsi küçük yaşlarda oldukça hareketli ve oyunbazlardır. Bu kadar hareketli ve enerjik olmaları kimi zaman anne ve babalar tarafından ciddiye alınmayabilir. Ancak bu hareketlilikle birlikte odaklanma, bir işi yerine getirememe veya çok konuşma gibi eylemlerin varlığı süreklilik kazandığında ebeveynlerin bu durumu uzman bir doktora danışması gerekebilir. Normalin dışında yani anormal olan hareketlilik ve dürtüsellik mutlaka dikkate alınması gereken bir durumdur.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisi nedir?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olarak tabir edilen durum, nöropsikiyatrik bazlı bir davranış bozukluğu olarak tanımlanır. Çocukluk yaşlardan itibaren görülen bu rahatsızlık, tedavi edilmediği takdirde ergenlik ve yetişkinlik dönemlerine kadar uzanır. Küçük yaşlarda kendini daha fazla belli eden b hastalık, ileriki yaşlarda daha az belirti verebilmektedir. Tanı koymak için öncelikli olarak uzman bir hekim görüşü alınması son derece önemlidir. Tanı koyulduktan sonra ise yine uzmanlar gözetiminde tedavi yöntemleri uygulanır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu durumunun toplumda görülme oranı yüzde beş ile yüzde yedi arasındadır.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisinde bazı metotlara başvurulmaktadır. Günümüzde etkin olarak faydalı olan birçok tedavi yöntemi vardır. Dehb olarak da ifade edilen bu rahatsızlık üç farklı başlık altında incelenmektedir. Bunlardan biri dikkat eksikliği biri dürtüsellik, diğeri ise hiperaktivitedir. Dehb rahatsızlığı bulunan çocuk veya yetişkinlerde bu üç farklı başlıktan sadece biri görülebileceği gibi hepsi de görülebilmektedir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisi kapsamında uygulanan yöntemler genel olarak şöyledir:

  • Medikal tedavi
  • Psikoeğitim
  • Psikoterapi
  • Psikososyal terapi

İlginizi Çekebilir

Yetişkinlerde DEHB nasıl anlaşılır?

Yetişkinlerde DEHB nasıl anlaşılır?

 Çocuklarda dikkat eksikliği nedenleri nelerdir?

Çocuklarda dikkat eksikliği nedenleri nelerdir?

 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri nelerdir?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri nelerdir?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu neden olur?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu neden olur?

Hiperaktivite ve dikkat eksikliği geçer mi?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu dürtüsellik, dikkat dağınıklığı ve aşırı hareketlilik olmak üzere toplamda üç kategori üzerinden ele alınmaktadır. Çocukluk döneminde hiperaktivite ile dürtüsellik gibi belirtiler daha fazla görülürken ileri dönemlerde bu belirtilerde azalma olabilir. Fakat dikkat eksikliği sorunu ilerleyen yaşlarda daha da belirgin bir hale gelebilir.

Bu duruma müdahale edilmediğinde psikolojik yönden kişileri olumsuz yönde etkileyen pek çok hastalık ortaya çıkabilir. Bu yüzden hiperaktivite ve dikkat eksikliği probleminin tamamen ortadan kalkabilmesi için erken tanının büyük faydası vardır. Zira erken teşhis ve doğru tedavi metotları ile dehb bozukluğu çok kısa bir sürede tedavi edilebilmektedir. Tamda bu noktada birçok kişi için dehb tedavisi ne kadar sürer konusu önem kazanır. Tedavi süreci bireysen bireye farklılık gösteren bir durumdur.

Hiperaktivite ve dikkat eksikliğine ne iyi gelir?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu sorunu beyin bölgesini etkileyen bir rahatsızlık olduğundan beyin egzersizleri yapılmasında yarar vardır. Nörogelişimsel bir hastalık olarak nitelendiren hiperaktivite ve dikkat eksikliği bozukluğunda düzenli olarak egzersiz yapmak oldukça önemlidir. Bu egzersizlerden biri fiziksel sağlığı kapsarken diğeri ise beyinsel sağlığı kapsamaktadır. Sıklıkla çocuklarda gözlemlenen bu rahatsızlık, birçok anne ve baba için de ayrı bir öneme sahiptir. Çocuklarında bu rahatsızlığın olup olmadığını anlamak isteyen birçok ebeveyn evde dikkat eksikliği testi yaparak çocuklarını kontrol edebilir. Bu testler çoğunlukla çocukların davranışları ile alakalı soruları içermektedir.

Hiperaktif çocuk tedavi edilmezse ne olur?

Dikkat eksikliği ve hiperaktive bozukluğu olan çocukların doğru zamanda tedavi edilmesi gerekmektedir. Tedavi edilmediğinde büyüdüklerinde gerek sosyal hayatlarında gerekse çalışma hayatlarında ciddi sıkıntılar yaşayabilirler. Yalnızca çocukları değil yetişkinleri de etkileyen bir problem olduğundan zamanında tedavi edilmesi büyük önem taşımaktadır. Zamanında teşhis edilip tedavi edilmediği taktirde sağlıksız bir hayat sürme, sık sık hayal kırıklığına uğraşama, başarısızlık, kendine güvensizlik gibi ruh sağlığını da olumsuz yönde etkileyen durumlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden vakit kaybetmeden konusunda uzman bir hekime danışılması bireylerin gelecekleri açısından çok önemlidir.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tabutuna sarılarak ağladı! Zeren gözyaşları içinde toprağa verildiTabutuna sarılarak ağladı! Zeren gözyaşları içinde toprağa verildi
Ve İran ordusu harekete geçti! Bölgeden sıcak görüntüler geldiVe İran ordusu harekete geçti! Bölgeden sıcak görüntüler geldi
Börek tepsisini kafasına yemişti! Yine kameraya yakalandıBörek tepsisini kafasına yemişti! Yine kameraya yakalandı
Anahtar Kelimeler:
dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Göbek deliğini bir gören bir daha baktı! Viral olan hamilelik...

Göbek deliğini bir gören bir daha baktı! Viral olan hamilelik...

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.