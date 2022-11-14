Dikkat! Erken ölüm riskinin artmasına neden oluyor

Uzmanlar beslenme ile ilgili araştırmalar yapıyor. Meyve ve sebzelerin içerisinde bulunan vitaminler, mineraller uzun yaşam için etkili sonuçlar sağlıyor. Vücudun daha iyi çalışmasını sağlıyor. Amerikan Önleyici Tıp Dergisi'nde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre , aşırı işlenmiş gıdalarda yüksek bir diyet ciddi sonuçlar doğurabilir.
Bu yiyecekleri diyabet , kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi kronik hastalık risklerinin yanı sıra tüm nedenlere bağlı ölümle ilişkilendirdi.
Spesifik olarak, bu gıdaların daha fazla tüketilmesinin, 2019'da Brezilya'da tüm nedenlere bağlı erken, önlenebilir ölümlerin yüzde 10'undan fazlası ile ilişkili olduğu sonucuna varmıştır.
Ultra işlenmiş gıdalar, gıdalardan (yağlar, katı yağlar, şekerler, nişasta, protein izolatları) türetilen, "tam gıda içermeyen veya çok az" içeren ve genellikle kozmetik amaçlı aromalar, renkler, emülgatörler ve diğer katkı maddeleri ile eklenen maddelerin endüstriyel formülasyonlarıdır.
São Paulo Üniversitesi'ndeki akademisyenler 2019'da yaşları 30 ile 69 arasında olan 541.160 Brezilyalı yetişkin arasında yaklaşık 57.000 erken ölümden ultra işlenmiş gıdaların tüketilmesinin sorumlu olduğu tespit edildi.
Bir medya bülteninde, baş araştırmacı Eduardo AF Nilson şunları açıkladı: “Ultra işlenmiş gıdaların tüketimi, obezite, kardiyovasküler hastalık, diyabet, bazı kanserler ve diğer hastalıklar gibi birçok hastalık sonucuyla ilişkilidir ve önlenebilir hastalıkların önemli bir nedenini temsil eder. Ultra işlenmiş gıdaların tüketimini sadece on yıl önceki seviyelere indirmek bile, ilişkili erken ölümleri yüzde 21 oranında azaltacaktır.