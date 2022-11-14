Dikkat! Erken ölüm riskinin artmasına neden oluyor

Uzmanlar beslenme ile ilgili araştırmalar yapıyor. Meyve ve sebzelerin içerisinde bulunan vitaminler, mineraller uzun yaşam için etkili sonuçlar sağlıyor. Vücudun daha iyi çalışmasını sağlıyor. Amerikan Önleyici Tıp Dergisi'nde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre , aşırı işlenmiş gıdalarda yüksek bir diyet ciddi sonuçlar doğurabilir.

Bu yiyecekleri diyabet , kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi kronik hastalık risklerinin yanı sıra tüm nedenlere bağlı ölümle ilişkilendirdi.

ERKEN ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 10'UNDAN FAZLA

Spesifik olarak, bu gıdaların daha fazla tüketilmesinin, 2019'da Brezilya'da tüm nedenlere bağlı erken, önlenebilir ölümlerin yüzde 10'undan fazlası ile ilişkili olduğu sonucuna varmıştır.

BU GIDALARIN İÇİNDE TEHLİKELİ KATKI MADDELERİ BULUNUYOR

Ultra işlenmiş gıdalar, gıdalardan (yağlar, katı yağlar, şekerler, nişasta, protein izolatları) türetilen, "tam gıda içermeyen veya çok az" içeren ve genellikle kozmetik amaçlı aromalar, renkler, emülgatörler ve diğer katkı maddeleri ile eklenen maddelerin endüstriyel formülasyonlarıdır.

ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR

Dondurma

Jambon

Sosisler

Cips

Bazı seri üretim ekmek

Kahvaltılık gevrekler

Bisküvi

Karbonatlı içecekler

Meyve aromalı yoğurtlar

Hazır çorbalar

Dondurulmuş pizza

Hazır yiyecekler

Viski, cin ve rom gibi bazı alkollü içecekler.

ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR ERKEN ÖLÜMÜN SUÇLUSU

São Paulo Üniversitesi'ndeki akademisyenler 2019'da yaşları 30 ile 69 arasında olan 541.160 Brezilyalı yetişkin arasında yaklaşık 57.000 erken ölümden ultra işlenmiş gıdaların tüketilmesinin sorumlu olduğu tespit edildi.

BUNLARDAN UZAK DURMAK ERKEN ÖLÜM RİSKİNİ YÜZDE 21 AZALTABİLİR

Bir medya bülteninde, baş araştırmacı Eduardo AF Nilson şunları açıkladı: “Ultra işlenmiş gıdaların tüketimi, obezite, kardiyovasküler hastalık, diyabet, bazı kanserler ve diğer hastalıklar gibi birçok hastalık sonucuyla ilişkilidir ve önlenebilir hastalıkların önemli bir nedenini temsil eder. Ultra işlenmiş gıdaların tüketimini sadece on yıl önceki seviyelere indirmek bile, ilişkili erken ölümleri yüzde 21 oranında azaltacaktır.



