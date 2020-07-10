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Dikkat! Eviniz mikrop yuvası haline gelebilir! Beyaz sirke, lavanta yağı ile...

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.07.2020 10:42 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsten korunmanın en etkili yolu temizliktir. İçinde bulunduğunuz pandemi döneminde hem kendi hijyeninize hem de evinizin hijyenine dikkat etmeniz çok önemlidir. Bunun için neler yapılmalı? Evinizi nasıl dezenfekte etmelisiniz? Dezenfekte ederken neler kullanmalısınız?

Dikkat! Eviniz mikrop yuvası haline gelebilir! Beyaz sirke, lavanta yağı ile...

Ev dezenfeksiyonu, aslında evinizi mikrop ve virüslerden korumak için yapılan temizliktir. Özellikle bir salgın hastalık olan koronavirüsten korunmaya özen gösterdiğiniz bu günlerde dezenfeksiyon daha önemli bir hale geldi.

TEMİZLİK Mİ, DEZENFEKSİYON MU?

Temizlik ve dezenfeksiyon arasında fark var. Temizlik, eşyaların ve zeminlerin kirlerden temizlenmesidir. Dezenfeksiyon ise cansız herhangi bir ortamda bulunan patojen mikroorganizmaların yok edilmesidir. Virüsten kurtulmak için önce evinizi temizlemeli, sonra da dezenfekte etmelisiniz.

Eviniz kendinizi rahat ve güvenli hissettiğiniz yerdir. Dışarıdan bir sürü virüs ve mikrobu kolayca evinize taşıyabilirsiniz. Bu mikropları kıyafetleriniz, telefonlarınız, ellerinizle evinizin içine getirmeniz çok kolay. Mümkün olduğunca virüsleri evinize getirmemeye çalışmalısınız. Bunun için;

l Ayakkabılarla evde dolaşmayın.
l Dışarıdan aldığınız tüm ürünleri ilk önce balkonda 4-5 saat bekletin. Daha sonra temizleyip yerleştirebilirsiniz.
l Eve geldiğinizde ellerinizi sabunlu suyla 20 saniye boyunca yıkayın.
l Giydiğiniz giysileri hemen yıkayın ve kuruduktan sonra ütüleyin.

EVİNİZİ DEZENFEKTE ETMENİN YOLLARI

Virüslerden korunmak için özellikle etkili dezenfekte ürünler var. Uzmanların önerdiği ise su ve sabun ile dezenfekte edilmesidir. Onlara göre en etkili yol bu. Ayrıca çamaşır suyu da bilinen en etkili temizlik ürünüdür ve evlerinizi dezenfekte etmek için kullanabilirsiniz. Evde hazırlayacağınız doğal ürünlerle de evinizi dezenfekte edebilirsiniz. Bunun için;

l Boraks ya da çamaşır suyu,
l Beyaz sirke,
l Lavanta yağı,
l Çay ağacı yağı gibi malzemeleri kullanabilirsiniz.
Hazırlayacağınız dezenfekte suyunu püskürtmeli şişeye koyup kolayca kullanabilirsiniz.

Ayrıca evinizi sık sık havalandırmalısınız.

MUTFAK TEMİZLİĞİNİ NASIL YAPMALISINIZ?

Mutfağı, evin kalbidir. Ayrıca mikrop ve virüslerin en kolay girebileceği yerdir. Mutfakta sadece dışarıdan gelen bakterileri değil, özellikle gıda bakterilerini de bulabiliriz. Bunun için mutfağı düzenli bir şekilde temizleyip dezenfekte etmelisiniz. Mutfak tezgahlarını klorlu çamaşır suyu ile dezenfekte edebilirsiniz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken; dezenfekte ettikten sonra tezgahınızı bol su ile yıkamaktır.

BANYO VE TUVALETİ NASIL DEZENFEKTE ETMELİSİNİZ?

Banyo ve tuvalet en çok virüsün ve bakterinin barınacağı yerlerdir. Bu yüzden mümkünse günde 2 kez temizlenmeli, en kötü ihtimalle günde 1 kez temizlemelisiniz. Banyo ve tuvalet temizliğinde kullandığınız bezler ayrı olmalıdır. Böylece mikropların transferini önleyebilirsiniz. Bu yüzeyleri de klorlu çamaşır suyuyla dezenfekte edebilirsiniz.

PEKİ OTURMA ODASINI NASIL TEMİZLEMELİYİZ?

Oturma odası temizlerken yastıklar ve döşemeli mobilyalarla sehpalar, kapı kolları gibi sert yüzeyleri de dezenfekte etmelisiniz. Peki, nasıl? Dezenfektan spreyler kullanmanız daha doğru olacaktır. Eşyalarınıza spreyle dezenfektan püskürtüp daha sonra mikrofiber bez ile silmelisiniz.

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