Dikkat! Eviniz mikrop yuvası haline gelebilir! Beyaz sirke, lavanta yağı ile...

Ev dezenfeksiyonu, aslında evinizi mikrop ve virüslerden korumak için yapılan temizliktir. Özellikle bir salgın hastalık olan koronavirüsten korunmaya özen gösterdiğiniz bu günlerde dezenfeksiyon daha önemli bir hale geldi.

TEMİZLİK Mİ, DEZENFEKSİYON MU?

Temizlik ve dezenfeksiyon arasında fark var. Temizlik, eşyaların ve zeminlerin kirlerden temizlenmesidir. Dezenfeksiyon ise cansız herhangi bir ortamda bulunan patojen mikroorganizmaların yok edilmesidir. Virüsten kurtulmak için önce evinizi temizlemeli, sonra da dezenfekte etmelisiniz.

Eviniz kendinizi rahat ve güvenli hissettiğiniz yerdir. Dışarıdan bir sürü virüs ve mikrobu kolayca evinize taşıyabilirsiniz. Bu mikropları kıyafetleriniz, telefonlarınız, ellerinizle evinizin içine getirmeniz çok kolay. Mümkün olduğunca virüsleri evinize getirmemeye çalışmalısınız. Bunun için;

l Ayakkabılarla evde dolaşmayın.

l Dışarıdan aldığınız tüm ürünleri ilk önce balkonda 4-5 saat bekletin. Daha sonra temizleyip yerleştirebilirsiniz.

l Eve geldiğinizde ellerinizi sabunlu suyla 20 saniye boyunca yıkayın.

l Giydiğiniz giysileri hemen yıkayın ve kuruduktan sonra ütüleyin.