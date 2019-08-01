HABER

Dikkat fazla protein vücutta yağa dönüşüyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.08.2019 10:36 | Son Güncelleme

PROTEİN ağırlıklı diyetlerin son günlerde gündemde olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Bihter Nurten Pala, "Sanılanın aksine protein, vücutta karbonhidrat ve yağlar gibi depolanmaz ve fazla tüketildiğinde yağa çevrilir, yağ olarak depolanır" dedi.

İSTANBUL, (DHA)- PROTEİN ağırlıklı diyetlerin son günlerde gündemde olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Bihter Nurten Pala, "Sanılanın aksine protein, vücutta karbonhidrat ve yağlar gibi depolanmaz ve fazla tüketildiğinde yağa çevrilir, yağ olarak depolanır" dedi.

Vücudun yapı taşlarından olan protein, özellikle son yıllarda protein ağırlıklı diyetlerin gündeme gelmesiyle daha çok merak edilmeye başladı. Bu tür diyetlerin bazı hastalıkların tedavisinde ihtiyaç üzerine ortaya çıktığını söyleyen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Bihter Nurten Pala, günlük protein tüketiminin miktarı, sağlıklı protein kavramı gibi birçok konuda önemli bilgiler verdi.

PROTEİN TÜKETİM MİKTARINA DİKKAT

Günlük alınması gereken proteinin gün içinde tüketilen öğün sayısına göre dengeli bir dağılım göstermesi gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dyt. Bihter Nurten Pala, "Dolayısıyla her öğünde protein tüketmeye çalışmak önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisiyle sağlıklı bireylerde günlük protein ihtiyacı kabaca kilo başına 0,8

22 kez bıçaklandı: Öldürülmekten korkuyorum 22 kez bıçaklandı: Öldürülmekten korkuyorum
Futbol takımlarının yaz kampı tercihi Afyonkarahisar olduFutbol takımlarının yaz kampı tercihi Afyonkarahisar oldu
Bu ameliyatı olanların yüzde 90’ı bir daha insülin kullanmıyorBu ameliyatı olanların yüzde 90’ı bir daha insülin kullanmıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayrılığı bu sözlerle duyurdu

Ayrılığı bu sözlerle duyurdu

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Doğal gaza gece yarısı zammı!

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Mansur Yavaş'tan '100 gün' paylaşımları

Mansur Yavaş'tan '100 gün' paylaşımları

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.