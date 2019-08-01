Dikkat fazla protein vücutta yağa dönüşüyor

İSTANBUL, (DHA)- PROTEİN ağırlıklı diyetlerin son günlerde gündemde olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Bihter Nurten Pala, "Sanılanın aksine protein, vücutta karbonhidrat ve yağlar gibi depolanmaz ve fazla tüketildiğinde yağa çevrilir, yağ olarak depolanır" dedi.

Vücudun yapı taşlarından olan protein, özellikle son yıllarda protein ağırlıklı diyetlerin gündeme gelmesiyle daha çok merak edilmeye başladı. Bu tür diyetlerin bazı hastalıkların tedavisinde ihtiyaç üzerine ortaya çıktığını söyleyen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Bihter Nurten Pala, günlük protein tüketiminin miktarı, sağlıklı protein kavramı gibi birçok konuda önemli bilgiler verdi.

PROTEİN TÜKETİM MİKTARINA DİKKAT

Günlük alınması gereken proteinin gün içinde tüketilen öğün sayısına göre dengeli bir dağılım göstermesi gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dyt. Bihter Nurten Pala, "Dolayısıyla her öğünde protein tüketmeye çalışmak önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisiyle sağlıklı bireylerde günlük protein ihtiyacı kabaca kilo başına 0,8

