HABER

Dikkat, geliyor! Saat verildi, meteoroloji o bölgeleri uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 19:53 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde, yarın sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiğini duyurdu. Karadeniz'in bir kısmını etkisi altına alan sağanak Rize ve Sinop'ta etkili oldu. Meteoroloji Artvin, Van ve Hakkari çevreleri, İstanbul'da Avrupa yakasının kuzey ve Kırklareli’nin doğu ilçelerinde yarın Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da ise bugün için sağanak uyarısı yaptı.

Dikkat, geliyor! Saat verildi, meteoroloji o bölgeleri uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın saat 06.00'ya kadar, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak öngörülüyor.

Muhtemel sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İSTANBUL DA LİSTEDE

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri, İstanbul'da Avrupa yakasının kuzey ve Kırklareli’nin doğu ilçelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri, parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri, İstanbul’da Avrupa yakasının kuzey ve Kırklareli’nin doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU'DA 5 İLDE

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık Tunceli'de 32, Erzincan'da 31, Iğdır'da 30, Ağrı'da 30, Erzurum'da 26, Kars'ta 25, Ardahan'da 23 derece olacak. (AA/İHA/DHA)

tahmim

Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...
Rize'de heyelanda ev çöktü: 1 yaralıRize'de heyelanda ev çöktü: 1 yaralı
Mansur Yavaş: Böyle bütçe anlayışı olur mu, bu nedenle tasarruf varMansur Yavaş: Böyle bütçe anlayışı olur mu, bu nedenle tasarruf var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji yağış uyarısı istanbul

En Çok Okunan Haberler

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Dışişleri'nden ABD'nin seyahat uyarısına sert tepki

Dışişleri'nden ABD'nin seyahat uyarısına sert tepki

Cumhurbaşkanı açıkladı! 29 Ekim'de açılacak

Cumhurbaşkanı açıkladı! 29 Ekim'de açılacak

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genelkurmay Başkanı Güler'den ABD'ye 'güvenli bölge' mesajı

Türkiye'den ABD'ye 'güvenli bölge' mesajı!

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İstanbul Sultanbeyli'de çatışma! Çok sayıda gözaltı

Sultanbeyli'de çatışma! Çok sayıda gözaltı

Zırhlı araçlar ortak devriyeye hazır

Hareketlilik başladı! Zırhlı araçlar hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin en büyük kütüphanesinin 29 Ekim'de açılacağını duyurdu

Cumhurbaşkanı açıkladı! 29 Ekim'de açılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.