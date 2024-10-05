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Dikkat: Halsizlik ve baş ağrısı yapabilir! Pazar günü etkisini gösterecek

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
05.10.2024 16:15
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Mevsim geçişlerinde hastalıklar bir hayli artıyor. Ülke genelinde gündüzleri sıcak akşamları ise soğuk hava etkili olurken pazar günü daha da sert esecek olan lodos bekleniyor. Halsizlik ve baş ağrısı gibi sağlık sorunlarına neden olabilen lodosa dair uyarılar yapıldı. Öte yandan batıya bir miktar çöl tozu da giriş yaparken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) gece saatlerinde Marmara'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini duyurdu.

Dikkat: Halsizlik ve baş ağrısı yapabilir! Pazar günü etkisini gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Marmara'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 1-3 derece artacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

LODOSA DİKKAT!

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Ülke genelinde gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları oldukça yüksek. Pazar günü ise lodos çok sert esecek.

Lodosun, beraberinde taşıdığı mineraller ve toz sebebiyle insanlar üzerinde baş ağrısı, hâlsizlik, nefes darlığı, göz kanlanması gibi bir dizi etkiye yol açtığına inanılıyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege’de güney ve güneydoğu, akşam saatlerinde güneybatıdan, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, kuzeyi 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, batısı güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

6 EKİM PAZAR

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7 EKİM PAZARTESİ

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8 EKİM SALI

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9 EKİM ÇARŞAMBA

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10 EKİM PERŞEMBE

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Anahtar Kelimeler:
Lodos
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