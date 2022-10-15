Dikkat hava durumu uyarıları peş peşe geldi! Çok kuvvetli yağış var! ‘Yaklaştıkça gücü artacak…’

Son dakika hava durumu haberine göre Türkiye’nin büyük bir çoğunluğunu yağışlı havanın etkisi altına giriyor. İstanbul sağanak yağmurlu, kuvvetli rüzgarın poyrazın etkisiyle hissedilen sıcaklık 15-16 derecelerde. İşte ülke genelinde hava durumu ve son gelen uyarılar:

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Antalya’nın çok kuvvetli bir yağış alacağına yönelik uyarıda bulunurken “Cephe açık denizde Antalya'ya yaklaşıyor. Yaklaştıkça gücünü artıracak... 23 Eylül'de 14 Ekim gününü işaret etmiştim. Dün geldi. Bugün hava tam bir Sonbahar. Meteoroloji modellerinde ilerisi için ciddi işaretler var. Sıcak Deniz suyunun aşırı yağışlar getirebileceğini söylemiştim. O yönde gelişmeler var...” ifadelerini kullandı.

ORHAN ŞEN UYARDI: ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ VAR

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından hava durumu bilgileri ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Muğla kıyıları, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ile Antalya’da kuvvetli yağış var. Özellikle Antalya kıyısı ile kıyıya yakın deniz üzerinde çok kuvvetli yağış var.

Bugün Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kayseri, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ile Konya’da yağış var. Rüzgar Marmara ve Batı Karadeniz’de kuzey yönlerden Doğu Anadolu’nun güneyinde güneyden kuvvetli.

Öğle saatlerinden itibaren İstanbul aralıklı sağanak yağışlı, yağışların kentte yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağış pazar öğlene kadar devam edecek. Sıcaklık 19-20 derece civarında olacak.

ÜLKE GENELİNDE YAĞIŞ VAR

Hafta sonu ülke genelinde yağış var. Muğla'nın ilçeleri ve Antalya'da sağanaklar kuvvetli olacak.

İstanbul sağanak yağmurlu, kuvvetli poyrazın etkisiyle hissedilen sıcaklık 15-16 derecelere düşüyor. Yağışlar, yarın sabah saatlerine kadar devam edecek.

Ankara, İzmir ve Bursa'da da yağmurlu. Poyraz, yarın İzmir'de çok kuvvetlenecek.

Antalya'da bu gece ve yarın sabah arasında yağmur şiddetli.

İstanbul 19, Ankara 20, İzmir 24, Bursa 22, Antalya 25 derece.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de (MGM) kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.

Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Muğla kıyıları, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ile Antalya, Sivas, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı çok bulutlu, iç kesimleri ile zamanla bölge genelinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Muğla kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün(Cumartesi) öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Ankara Eskişehir ve Konya'nın batısı ile Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde batısı aralıklı sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, Bolu ve Düzce ile bugün öğle saatlerinde Kastamonu ve Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve bugün (Cumartesi) öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu ve bugün (Cumartesi) öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimlerinde (Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) il genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) il geneli aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve bulutlu, bugün (Cumartesi) Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı ve bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİİRT °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu



