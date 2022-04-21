Dikkat! Kahve tercihiniz kansere yakalanma riskinizi arttırıyor

Kahvenin uyku açmak, kilo verme sürecinde yağ yakımını hızlandırmak, Alzheimer riskini azaltmak gibi faydaları bulunuyor. Günde bir fincan kahve içmek önerilse de fazla içilen kahvenin vücudu pek çok zararı bulunuyor. Kahve sert ve yumuşak olarak kendi içerisinde farklı çeşitlere ayrılıyor. Birçok insan kahvenin sert tadını önlemek için içerisine krema, şeker veya tatlandırıcı ekliyor. Kahvenin içerisine eklenen bu katkı maddeleri vücudun kalori ve doymuş yağ almasına sebep oluyor. Yapılan araştırmalara göre kahveye eklenen yapay tatlandırıcılar kanser olma riskinizi arttırıyor.

YAPAY TATLANDIRICI KULLANLARIN KANSERE YAKALANMA RİSKİ DAHA FAZLA

PLOS Tıp Dergisi'nin yürütmüş olduğu çalışmaya göre, yapay tatlandırıcılar kullanmak kanser olma riskinizi arttırıyor. Araştırmaya 102,865 kişi gönüllü olarak katıldı ve hastalık geçmişlerini, beslenme düzenlerini, yaşam tarzlarını ve sosyodemografik bilgilerini paylaştı. Tüm katılımcıların verilerini inceleyen araştırmacılar, kişilerin günlük yapay tatlandırıcı tüketimleri inceledi. Araştırmanın sonucunda yapay tatlandırıcı kullanan insanların, kansere yakalanma ihtimalleri kullanmayan insanlara kıyasla daha fazla.

GÖĞÜS KANSERİ VE OBEZİTEYE BAĞLI GELİŞEN KANSERLER ÜST SIRADA YER ALIYOR

Bu tatlandırıcıların arasında şekerin daha tatlı hali olan ve aspartik asitten üretilen aspartam ve düşük kalorili yapay bir tatlandırıcı olan asesülfam bulunuyor. Araştırmanın sonunda tatlandırıcı kullanan insanların kansere yakalanma ihtimallerinin daha fazla olduğu sonucuna ulaşılıyor. Bu kanserlerin arasında da göğüs kanseri ve obeziteye bağlı gelişen kanserler başı çekiyor.

KREMALARIN İÇİNDE DE YAPAY TATLANDIRICILAR BULUNUYOR

Kahvelere eklenen kremaların içinde de tadını vermesi için birçok yapay tatlandırıcı bulunuyor. Neurogastroenterology and Motility isimli dergide yayınlanan çalışmaya göre, sıklıkla kullanılan kremaların içerisinde toz veya sıvı formda asesülfam bulunuyor. Ulusal Kanser Enstitüsü, yapay tatlandırıcıların kanserle ilişkisi araştıran birçok çalışmanın yapıldığını ancak kesin bir sonuca varmak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyledi.



