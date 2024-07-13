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Dikkat! Karpuzdan zehirlenmeyin: Uzmanlar uyarıyor! Karpuz seçerken bilmeniz gerekenler...

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
13.07.2024 07:40
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Yazın en güzel meyvelerinden biri de karpuz. Hem lezzeti hem de faydası nedeniyle yediden yetmişe herkesin severek tükettiği meyvelerden biri ancak doğru seçim yapılmadığında gıda zehirlenmesine yol açabiliyor. Dolayısıyla doğru karpuz seçimi sağlığınız açısından önem arz ediyor. İşte tadınızın kaçmaması için dikkat etmeniz gerekenler...

Dikkat! Karpuzdan zehirlenmeyin: Uzmanlar uyarıyor! Karpuz seçerken bilmeniz gerekenler...

Yazın gözde meyvesi ancak dikkat edilmezse zehirleyebiliyor. Aşırı nitrat alımı gıda zehirlenmesine sebep oluyor. Karpuz tüketirken dikkat edilmesi gerekenlerden biri de nitrat oranı. Bunu evde ölçmenin de bir yolu var.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Karpuz yedikten sonra oluşabilecek ve dikkate alınması gereken belirtiler:

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ATV Ana Haber'e konuşan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü, "Mide bulantısı, karın ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, kendini kötü hissetme gibi durumlar özellikle bir riskli gıda tüketildikten sonra birkaç saat sonra bu belirtiler meydana çıkmışsa o gıdadan şüphelenmemiz gerekir." dedi.

Karpuzun tadının kaçmaması için işte bazı püf noktaları:

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Göbek kısmında boşluk olan karpuzları yemeyin. Büyüme hormonu taşıyan karpuzlar açıldığında ortasında boşluklar gözleniyor. Büyüme hormonu da zehirlenmelere neden olabiliyor. Ayrıca karpuz kesildiğinde kabuk kısmının rengi de önemli.

Hafif karpuzlardan uzak durulmalı. Hafif karpuz almayın, her zaman ağır karpuzları tercih edin yoksa zehirlenebilirsiniz.

Karpuzdaki nitrat seviyesinin fazla olup olmadığını anlamanın bir yolunu TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez açıkladı.

KARPUZDAKİ NİTRAT ORANINA DİKKAT!

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TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, "Bu yaz döneminde bol miktarda tükettiğimiz karpuzda da gerek verim gerekse kalite açısından bazı girdilerin kullanılması bir zorunluluk. Bunlardan biri gübre diğeri ilaç. Nitrat düzeyi dahil gerekli ölçümlerin yapılması bir gereklilik. Karpuz kesildiğinde eğer kenarlarında sarılık varsa, o karpuz tüketilmemeli. Karpuzu bir bardak suya atıp 10 dakika beklediğimizde eğer karpuzdaki o su pembeleşirse orda da aşırı nitrat düzeyi var." ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.


Express
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karpuz
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