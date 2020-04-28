Dikkat! Koronavirüs desteğine başvururken bilgilerinizi kaptırmayın

Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok ülke vatandaşlarına bu zor günlerinde maddi anlamda destekleyici paketler açıkladı. Pek tabi ülkemizde de ihtiyaç sahiplerine bu paket dahilinde yardımlar yapılmaya başlandı, daha nicesi de yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın koronavirüs pandemisi nedeniyle olumsuz etkilenen işçi ve işverene çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan kısa çalışma ödeneğini de bunlardan biri. Ödeneğin açıklanması ile birlikte ihtiyaç sahibi olan, ödeneğe başvurmak isteyen vatandaşlar e-devlete akın etti. Fakat bu durum, siber korsanlara da davetiye çıkardı.

SOSYAL MEDYA REKLAMLARIYLA KİMLİK HIRSIZLIĞI YAPIYORLAR

Siber korsanlar, pandemi zamanı vatandaşları kandırmak için bir dizi dolandırıcılık yöntemi uygulamaya başladı. Bu yöntemlere karşı uyarı yapan isim ise Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu. Akkoyunlu, siber dolandırıcıların, koronavirüsün yoğun gözüktüğü ülkelerde kötü amaçlı yazılımları yaymak, kurbanların hassas bilgilerini ele geçirmek veya devlet desteklerini manipüle ederek kimlik hırsızlığı yapmak için SMS, sosyal medya reklamları, sahte internet siteleri ve e-postaları kullandığını belirtti.