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Dikkat! Koronavirüs desteğine başvururken bilgilerinizi kaptırmayın

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.04.2020 16:11 | Son Güncelleme

Siber korsanlar bu kez Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kısa çalışma ödeneğini hedef aldı. Vatandaşları e-devlet kısa çalışma ödeneği başvurusu aldığına inandıran dolandırıcılar, kişilerin tüm bilgilerinizi çalıyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar?

Dikkat! Koronavirüs desteğine başvururken bilgilerinizi kaptırmayın

Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok ülke vatandaşlarına bu zor günlerinde maddi anlamda destekleyici paketler açıkladı. Pek tabi ülkemizde de ihtiyaç sahiplerine bu paket dahilinde yardımlar yapılmaya başlandı, daha nicesi de yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın koronavirüs pandemisi nedeniyle olumsuz etkilenen işçi ve işverene çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan kısa çalışma ödeneğini de bunlardan biri. Ödeneğin açıklanması ile birlikte ihtiyaç sahibi olan, ödeneğe başvurmak isteyen vatandaşlar e-devlete akın etti. Fakat bu durum, siber korsanlara da davetiye çıkardı.

SOSYAL MEDYA REKLAMLARIYLA KİMLİK HIRSIZLIĞI YAPIYORLAR

Siber korsanlar, pandemi zamanı vatandaşları kandırmak için bir dizi dolandırıcılık yöntemi uygulamaya başladı. Bu yöntemlere karşı uyarı yapan isim ise Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu. Akkoyunlu, siber dolandırıcıların, koronavirüsün yoğun gözüktüğü ülkelerde kötü amaçlı yazılımları yaymak, kurbanların hassas bilgilerini ele geçirmek veya devlet desteklerini manipüle ederek kimlik hırsızlığı yapmak için SMS, sosyal medya reklamları, sahte internet siteleri ve e-postaları kullandığını belirtti.

RESMİ SİTE ZANNEDİYORLAR AMA..

Daha önce birkaç kez örneğini gördüğümüz gibi yeni yöntemde de dolandırıcılar resmi kurum adlarının ve logolarının yer aldığı sahte internet siteleri, SMS ve e-postalar aracılığıyla insanları kandırmaya çalışıyor. Vatandaşlar, resmi e-devlet başvuru sitesiymiş gibi girdikleri internet sitesine bilgilerini girdiğinde dolandırıcıların ağına düşüyor. Alev Akkoyunlu'ya göre bazı basit yollarla bu gibi dolandırıcılık yöntemlerinden kurtulmak mümkün.

İŞTE DOLANDIRICILARDAN KURTULMANIN YÖNTEMLERİ

  1. Kişisel kimlik bilgilerinizi kimseye vermeyin.
  2. her zaman www.turkiye.gov.tr, www.iskur.gov.tr ve www.ailevecalisma.gov.tr gibi resmi bağlantılardan bilgi alarak işlem yaptığınızdan emin olun.
  3. Bir SMS, sosyal medya reklamı, internet sitesi ve e-postanın içeriğinde resmi logoların olması, e-posta adresinin meşru olduğu anlamına gelmez.
  4. Size gönderilen bir dosyanın PDF veya resmi belge gibi görünmesi, o dosyanın gerçekten resmi bir kurumdan geldiği anlamına gelmez.
  5. E-posta sizden yalnızca iletiyi yanıtlamanızı istese bile kişiyi tanımıyorsanız yanıtlamayın. Teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse ve size sunduğu ödül gösterdiğiniz çabadan oldukça büyükse, kesinlikle bir oltalama e-postasıdır.
  6. Birden fazla resmi kaynaktan bilgi sahibi olmaya çalışın ve bilgileri resmi kurumların web sitesine girerek kontrol edin.
  7. Bu tür saldırılardan korunmak istiyorsanız, tüm cihazlarınızda sizi kimlik avı, dolandırıcılığı ve kötü amaçlı yazılımlardan koruyabilecek bir güvenlik çözümü kullanın. Böylece sizin için daha önemli olana, ailenizi güvende tutmaya odaklanabilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
E Devlet kısa çalışma ödeneği siber korsan Bitdefender Alev Akkoyunlu koronavirüs

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