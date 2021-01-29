Dikkat! Meteoroloji'den 5 bölge için kritik fırtına uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan uyarılara göre, Batı Karadeniz’de rüzgarın yarın öğlen saatlerinden güneyli yönlerden zamanla tüm Karadeniz bölgesinde fırtına (40-74 kilometre/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88 kilometre/saat), yüksek kesimlerde tam fırtına (89-102 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgarın yarın öğlen saatlerinden sonra Batı Akdeniz’de, zamanla İç Anadolu’nun güney ve doğusu, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’de güney ve güneybatıdan fırtına (40-74 kilometre/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88 kilometre/saat), yüksek kesimlerde tam fırtına (89-102 kilometre/saat) olarak esmesi öngörülüyor.

Kıyı Ege’de de yarın sabah güney ve güneybatıdan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarın, zamanla Ege geneli ile Marmara’nın güney ve doğusunda fırtına (40-74 kilometre/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınalar esnasında çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.