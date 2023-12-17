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Dikkat! Meteoroloji, "dikkatli ve tedbirli olunmalı" diyerek uyardı: Kar yağışı bekleniyor

17.12.2023 09:28 | Son Güncelleme:
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Hava durumuyla ilgili son durum merak edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü "Bugün hava nasıl olacak?" diye merak edenler için hava durumuna dair son tahminlerini yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Dikkat! Meteoroloji, "dikkatli ve tedbirli olunmalı" diyerek uyardı: Kar yağışı bekleniyor

Hava durumu ile ilgili son durum araştırılırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin geneli parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Bursa, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Kahramanmaraş, Düzce, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

O YERLERDE KAR BEKLENİYOR

Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bu akşam ilk saatler Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının güney kıyıları ve Marmara'da önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde 6 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege kıyılarında ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Yağışların, Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağmur, Artvin ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." diyerek uyardı.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aynı zamanda "Rüzgârın, Marmara, Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." diyerek de uyarıda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji genel müdürlüğü
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