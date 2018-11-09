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Dikkat! Meteoroloji iki ili uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 22:41 | Son Güncelleme

Meteoroloji hafta sonu hava durumu tahmin raporunu yayınladı. 10-11 Kasım tarihleri arasında yurt genelinde sıcak hava etkili olacak. Fakat cumartesi günü iki ilde sağanak yağış bekleniyor. İşte meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu raporu.

Dikkat! Meteoroloji iki ili uyardı

Cuma gününün gelmesiyle birlikte hafta sonu havalar nasıl olacak sorusu merak ediliyor. Yurt genelinde güneşli hava etkisini göstermeye devam edecek. 10 Kasım günü ise İstanbul ve Muğla'da sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da yağmurun etkisi saat 18:00'e kadar devam edecek.

PAZAR GÜNÜ YURDUN HER YERİ GÜNEŞLİ

Güneşli hava pazar günü de etkisini göstermeye devam edecek. Bolu, Karabük ve Kastamonu'da sabah saatlerinde sisli havanın etkili olması bekleniyor.

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