Dikkat! Meteoroloji iki ili uyardı

Cuma gününün gelmesiyle birlikte hafta sonu havalar nasıl olacak sorusu merak ediliyor. Yurt genelinde güneşli hava etkisini göstermeye devam edecek. 10 Kasım günü ise İstanbul ve Muğla'da sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da yağmurun etkisi saat 18:00'e kadar devam edecek.
Güneşli hava pazar günü de etkisini göstermeye devam edecek. Bolu, Karabük ve Kastamonu'da sabah saatlerinde sisli havanın etkili olması bekleniyor.
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