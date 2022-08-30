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Dikkat! Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil kuvvetli sağanak geliyor...

30.08.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji’den Marmara Bölgesi için son dakika hava durumu uyarısı geldi. İstanbul dahil Marmara ve Batı Karadeniz’de yağmur başlayacak. Yağışların 3-4 gün sürmesi beklenirken çarşamba ve perşembe günleri Marmara’da yağışın kuvvetli olacağı bildirildi. İşte son dakika gelen hava durumu haberinin detayları…

Dikkat! Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil kuvvetli sağanak geliyor...

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için şiddetli yağış uyarısı geldi. Açıklamada, yarın yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

ANİ SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Kuvvetli yağışların etkisini, bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji sağanak yağış
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