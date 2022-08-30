Dikkat! Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil kuvvetli sağanak geliyor...

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için şiddetli yağış uyarısı geldi. Açıklamada, yarın yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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ANİ SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Kuvvetli yağışların etkisini, bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.



