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Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 20:25 | Son Güncelleme

Marmara'nın güney ve doğusunda, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Türkiye genelinde yarın havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, bazı yörelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor.

Marmara'nın güney ve doğusunda, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile İstanbul, Düzce, Bolu, Samsun, Ordu, Erzurum, Ağrı, Adıyaman, Kilis, Gaziantep çevrelerinde ve Diyarbakır'ın kuzeyinde, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

YAĞIŞLAR ANTALYA'DA KUVVETLİ OLACAK

Yağışların bu akşam Antalya il merkezi ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
zamlar kadar kuvvetli olamaz
Hava durumundan vazgeçtik isterse kıyamet kopsun fakat yeter ki şu ekonomi düzelsin nasıl düzelecekse artık!!!
Inşallah taş yağar insallah dilerim insallah bu ülkeye taş yakışır.
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