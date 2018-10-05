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Dikkat: Meteorolojiden fırtına uyarısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2018 19:52 | Son Güncelleme

Meteoroloji'nin verilerine göre Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlü rüzgarların fırtınaya neden olması bekleniyor.

Dikkat: Meteorolojiden fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlü rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunda 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Fırtınanın pazar günü, günün ilk saatlerine kadar sürmesi beklenirken, ulaşımda aksamaların yaşanabileceği öngörülüyor.

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