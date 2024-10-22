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Dikkat! Mevsim geçişleri beyin kanaması riskini arttırıyor... Uzmanı açıkladı, özellikle sonbahar ve ilkbahara dikkat çekti

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.10.2024 12:52
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Akdeniz Üniversitesi eğitim üyesi Doç. Dr. Hakan Çakın, beyin kanamasına dair mevsimsel riskleri açıkladı. Çakın, yaptığı mevsim geçişlerinde rastlanan hastalıklar araştırmasına ilişkin "Özellikle sonbahar ve ilkbaharın başlarında bu kanamaların yüzde 10 arttığı görüldü." söylemde bulundu.

Dikkat! Mevsim geçişleri beyin kanaması riskini arttırıyor... Uzmanı açıkladı, özellikle sonbahar ve ilkbahara dikkat çekti

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çakın, mevsim geçişlerinde rastlanan hastalıklar üzerine yaptığı çalışmalarda, beyin kanaması riskinin arttığını ortaya koydu.

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ERKEKLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Kadınlara oranla erkeklerde beyin kanamasına daha sık rastlandığını belirten Doç. Dr. Çakın, "Anevrizmatik kanamalar beyindeki atardamarların baloncuklaşması sonucu oluşan beyin kanamaları olarak biliniyor. Özellikle sonbahar ve ilkbaharın başlarında bu kanamaların yüzde 10 arttığı görüldü. Beyinde bulunan atardamarlar üzerinde sigaranın da etkisiyle baloncuk oluştuğu görüldü" ifadelerini kullandı.

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MEVSİM DÖNGÜLERİNDE RİSK ARTIYOR

Genetik hastalıkların beyin kanamasında etkili olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Hakan Çakın, "Hipertansiyon, sigara ve ileri yaşın etkisiyle oluşan bu baloncuklar, mevsim döngülerinin olduğu zamanlarda daha çabuk yaşama eğilimi göstererek beyin kanamasına sebep oluyor. Çocuklarda daha nadir görülüyor. Genetik olarak görülen anevrizmalar özellikle Japonya ve Finlandiya'da çocuk yaşlarda da sıklıkla görülebiliyor ama ülkemizde o kadar sık değil. Belli yaşın üzerinde, özellikle 30-50 yaştan sonra hipertansiyon ve sigaranın bu konuda çok etkisi var. Genç yaşlarda görülenlerin de at nalı böbrek, diyalize giren hastalar ya da tansiyon sorunları ve genetik hastalıklar etkili olabiliyor" dedi.

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'SİGARADAN UZAK DURMALILAR'

Doç. Dr. Hakan Çakın, beyin kanamasının önceden belirti gösterebildiğini şöyle ifade etti:

"Baş ağrısı, en önemli belirtilerden biridir. Bahsettiğim hastalıklardan at nalı böbrek gibi rahatsızlığı olanlar kendilerini daha sık kontrol ettirmeli. Diyalize giren hastaların beyin anevrizmaları için daha dikkatli olması gerekiyor. Ailesinde daha önce anevrizma ve buna bağlı kanama geçirmiş bireyler sık kontrole gitmeli. Birden fazla beyin anevrizması olan kişilerin birinci derece yakınları da mutlaka doktora başvurmalı. Çünkü erken yakalanırsa beyin kanaması gerçekleşmeden yapılan tedavi, bizler için çok kolay. Daha problemsiz, kesin çözümü olan bir hastalık haline geliyor. Ne yazık ki kanadıktan sonra hastaneye erişmeleri bile bu hastaların çok zor olabilir. Öncelikle sigaradan uzak durmalılar. Sigara başlı başına daha önce anevrizma cerrahisi geçirmiş ya da hiç geçirmemiş hastalarda da tek başına kanamaya sebep olabilen en önemli faktörlerden biri."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
beyin kanaması İlkbahar sonbahar
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