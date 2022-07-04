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Dikkat! Önlem alınmazsa kansere yol açabilir

04.07.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser çağımızın en sık karşılaşılan hastalıkları arasında yer alıyor. Kanserin oluşmasına neden olan birçok etken bulunuyor. Karaciğer yağlanmasının göz ardı edilip tedavi edilmemesi kansere ve çeşitli hastalıklara yol açabiliyor. Uzmanlar karaciğer yağlanması hakkında uyarılarda bulunuyor.

Dikkat! Önlem alınmazsa kansere yol açabilir

Karaciğer yağlanması, vücut çok fazla yağ ürettiğinde veya ürettiği yağı yeterince etkili bir şekilde metabolize etmediğinde gelişiyor. Fazla yağ karaciğer hücrelerinde depolanır ve burada biriken yağ karaciğer hastalığına neden oluyor. Karaciğer yağlanması pek çok nedene bağlı olarak gelişebiliyor. Aşırı alkol kullanımı, obezite, çeşitli ilaçların yan etkileri, hızlı kilo kaybı, gebelik, genetik faktörler karaciğer yağlanmasına yol açan nedenler arasında yer alıyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, karaciğer hücrelerinde aşırı miktarda yağ depolanması sonucu ortaya çıkan karaciğer yağlanmasının, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça sık görüldüğünü ifade etti. Karaciğer yağlanmasının önlem alınmadığı durumlarda daha büyük rahatsızlıklara da yol açabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Coşkun, “Alkol dışında obezite, yüksek kolesterol düzeyleri, şeker hastalığı ve hareketsiz yaşam gibi birçok faktöre bağlı gelişebilen karaciğer yağlanması, eğer önlem alınmaz ise maalesef zaman içinde siroz ve karaciğer kanserine kadar ilerleyen kötü sonuçlar ortaya çıkarabilir” açıklamasında bulundu.

ARAŞTIRMALAR KARACİĞER YAĞLANMASININ KANSERE NEDEN OLABİLECEĞİNİ SAPTADI

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Karaciğer yağlanmasının önlem alınmaz ise kansere kadar ilerlediğine dair çalışmalar da olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Coşkun şunları kaydetti:
“Noato Fujiwara ve arkadaşları tarafından Texas üniversitesinde gerçekleştirilen çalışmada, karaciğer yağlanması olan kişilerde geliştirilen kan testi ile karaciğer kanseri riskinin önceden saptanabileceği iddia edildi. Birkaç hafta önce Science Translational Medicine dergisinde yayınlanan çalışmada, alkol dışı sebeplerle karaciğer yağlanması gelişen 409 hastada 133 farklı genin durumlarını incelediler ve bu sonuçlara göre hastaları yüksek riskli ve düşük riskli olarak sınıflandırdılar. Yüksek riskli olan grupta karaciğer kanserini belirgin olarak daha fazla bulundu. Pratik kullanımı açısından bu gen proteinlerini kanda ölçmeyi başaran araştırmacılar, 15 yıllık takip sonunda yüksek riskli grupta yüzde 37,6 karaciğer kanseri vakası olduğunu saptar iken düşük riskli grupta hiç karaciğer kanseri vakası görmediler.”

BAŞLANGIÇTA BELİRTİ VERMİYOR

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Karaciğer yağlanmasının günümüzün önemli sağlık problemlerinden birisi olduğunun altını çizen Coşkun, “Başlangıçta belirti vermediği için gerek hastalar gerekse bazı hekimler tarafından göreceli olarak göz ardı edilebilen bir sağlık problemi. Fakat karaciğer sirozu ve karaciğer kanserine kadar varabilen olumsuz sonuçlar sinsi bir şekilde ortaya çıkabilmekte. Bu çalışmada basit kan testi ile elde edilen sonuçlar daha büyük çalışmalar ile teyit edilebilirse, bu test pratik kullanımımıza girip, riskli hastaların önceden tespitini sağlayabilir. Bu şekilde saptanan riskli hastalar hem ultrason gibi görüntüleme yöntemleri ile yakından takip edilebileceği gibi hem de tedaviye yönelik girişimler daha erken devreye sokulabilir” diye konuştu.

KARACİĞER YAĞLANMASI BELİRTİLERİ

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Karaciğer yağlanması belirtileri arasında karnın sağ üst tarafından şiddetli ağrı veya kişinin aşırı yorgunluk hissetmesiyle gelişen vakalar da mevcuttur. Karaciğer yağlanmasına bağlı karaciğer hastalığı oluşan nadir vakalarda ciltte çeşitli belirtiler görülebilir. Kaşıntı ve kaşıntıya bağlı olarak gelişen kızarıklıklar meydana gelebilir. Bunlar haricinde sirozun belirtileri arasında:

  • İştah kaybı,
  • Kilo kaybı,
  • Halsizlik,
  • Yorgunluk,
  • Burun kanaması,
  • Sarı cilt ve gözler,
  • Cildin altında görünen ağ benzeri damar grupları,
  • Karın ağrısı,
  • Karın şişmesi,
  • Bacaklarda şişme,
  • Erkeklerde meme büyümesi,
  • Kafa karışıklığı bulunur.

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Anahtar Kelimeler:
kanser karaciğer yağlanması belirtileri
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