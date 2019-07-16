Dikkat paranızı korsana kaptırmayın

CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, elektrik abonelerine korsan ödeme noktaları konusunda uyarılarda bulundu.

Korsan olarak adlandırılan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) izni olmadığı halde yetkisiz olarak elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturası tahsil eden ödeme noktaları vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, elektrik abonelerini korsan ödeme noktaları konusunda uyardı. Tekin, “Elektrik faturalarınızı yatırdığınız noktaların tahsilat yetkisi olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Korsan olarak ifade edilen bu yerler vatandaşın parasını alıp ortadan kaybolabiliyor. Tüketiciler yetkisi olmayan bu yerlerde ödeme yaptıkları zaman 2-3 lira gibi işlem ücreti adı altında fazladan para veriyorlar. Daha da önemlisi, yaptıkları ödemelerin şirkete ulaşmaması nedeniyle elektrik borçları da kapanmıyor” ifadelerini kullandı.

Güvenli tahsilat noktaları tercih edilmeli

Tekin, güvenli olmayan noktalarda vatandaşın parasını alıp hiç ödeme yapmayan ya da geç ödeyerek tüketiciyi mağdur edenlerin olduğunu söyleyerek, “Bu sırada kredi kartı ve kimlik bilgilerinin yetkisiz kurumların ellerine geçerek başka bir tehlike oluşturuyor. Müşterilerimiz; Sivas, Tokat ve Yozgat’ta sayıları 46’ya ulaşan Müşteri Hizmet Merkezimiz ve anlaşmalı NKolay, Pratik İşlem ve Faturamatik İşlem Merkezimizde elektrik faturalarını güvenli bir şekilde ödeyebilir” diye konuştu.