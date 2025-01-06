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  4. Dikkat! Pazarda skandal oyun: Parlak gözüksün diye üzerine saç spreyi sıkıp satıyorlar!

Dikkat! Pazarda skandal oyun: Parlak gözüksün diye üzerine saç spreyi sıkıp satıyorlar!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
06.01.2025 08:30
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Kestanenin tam da mevsimi ama pazar satıcılarının kirli oyunu kestane almadan önce iki kez düşünmenize sebep olabilir. Balıkesir'de bir seyyar satıcı elindeki kestanelerin daha canlı görünmesi için üzerine saç spreyi sıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine pazara gelen zabıta ekibi satıcının tezgahını kaldırıp ceza kesti. Peki, kestane alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Dikkat! Pazarda skandal oyun: Parlak gözüksün diye üzerine saç spreyi sıkıp satıyorlar!

Canlı parlak görünsün diye kestanenin üzerine saç spreyi sıkan pazarcıların kirli oyunu ortaya çıktı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşandı olay. Bir satıcı, kestane parlak görünsün diye üstüne saç spreyi sıktı.

Kanal D Ana Haber'de yer alan haber'e göre; Bir satıcı daha çok para kazanmak için halkın sağlığıyla oynadı. Alışverişe çıkanlar gördü çünkü tezgahın hemen arkasında saç spreyi de vardı. Zabıta ve polis geldi pazarcının tezgahına hemen müdahale etti ve tezgahı kaldırdı.

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Bölgede bulunan bir pazarcı, "Mesela bazıları var parlatıcı sıkıyor boş yani 5 dakika sonra kuruyor aynısı bir daha. Hafif nemli bir bezle de silsen kestane parlıyor yani o saç spreyine yağ falan gerek yok." dedi.

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Durumun sadece kestaneden ibaret olmadığını söyleyen başka bir pazarcı ise, "İnsanların zehirlenmesi ne olacak? Sadece bu kestanede yaşadığımız bir olay değil ki yani her şeyde böyle hileler var." ifadelerine yer verdi.

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Kestanenin tam da tevsimi, sağlığa faydaları saymakla bitmiyor ama saç spreyi eklendiğinde bakın sağlığa nasıl zarar veriyor...

GETAT Hekimi Dr. Onur Aksoy, "Yediğimiz zaman mide-bağırsak sistemimize geçebilir. Bununla da karaciğere yük oluşturabilir. Alerjik reaksiyonlara neden olabilir." diyerek vatandaşları uyardı.

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Peki, kestanedeki oyunu nasıl anlayacağız?

Kestane alırken dikkat edilmesi gerekenden bahseden bir pazar satıcısı, "Fazla parlak olmaması lazım. Kestaneyi elinize aldığınız zaman kaymıyorsa temizdir ama kayıyorsa parlatılmıştır." dedi.

Anahtar Kelimeler:
kestane
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