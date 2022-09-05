Dikkat! Porno bağımlılığı giderek artıyor, cinsel sorunlara neden oluyor

Porno izleme alışkanlığı genellikle ergenlik dönemiyle birlikte başlıyor. Ergenlikten sonra her yaştan insanın kolayca eriştiği pornografik içerikler kişilerin gerçek hayattan uzaklaşmasına yol açıyor. Daily Star'ın haberine göre sağlık uzmanları, genç kadınları çok fazla porno izleyerek seks hayatlarını mahvettikleri konusunda uyarıyor. Doktorlar ve terapistlerin iddiasına göre 20'li yaşlardaki kadınlar, porno yıldızlarına benzemedikleri için çıplak kalmak konusunda geriliyorlar bu da cinsel sorunlara neden oluyor.

GERÇEKTE YAŞADIKLARINI PORNO İLE KARŞILAŞTIRIYORLAR

İngiltere'nin en popüler yetişkin web sitesi olan PornHub'dan alınan veriler, aylık 15 milyon ziyaretçisinin üçte birinden fazlasının kadın olduğunu gösteriyor. 29 yaşındaki Kristel Koppers gibi bazı hayranlar, porno izlemenin bir bağımlılık haline geldiğini fark ediyor. Hollanda'da yaşayan Kristel Koppers, internette pornografi izlemenin hayatını olumsuz etkilediğini söyledi. Dedi ki: 'Eşimle yakınlaşmak umduğum kadar hoş gelmiyordu. Sürekli olarak o anın her detayını internette gördüklerimle karşılaştırıyordum ve gerçek şey asla beklentimi karşılamadı'

İŞ HAYATINDA ZORLUKLARA NEDEN OLUYOR

İşe alımda çalışan Kristel Koppers, “İnternette gördüğüm cinsel görüntülerin geri dönüşleriyle periyodik olarak dikkatim dağıldığı için iş hayatına konsantre olmakta zorlandığımı fark ettim” diyor. Kocasıyla pornografi izlemeye başlayan başka bir kadın, kocasının ilgisini çekmek için saldırgan seks eylemleri yapmaya başladığını belirtti. The Mail on Sunday gazetesine konuşan uzmanlar, pornonun etkisinin giderek daha fazla genç kadını sağlıklı cinsel yaşamlarından mahrum bıraktığı konusunda uyardı.

PORNO İZLEMEK NORM HALİNE GELDİ

Son araştırmalar, 18 ila 24 yaş arasındaki kadınların, on yıl önceki kadınlardan yüzde 20 daha az seks yaptığını gösteriyor. Porno bağımlılığı konusunda uzmanlaşmış bir psikoterapist olan Anastasia Sprout, “Son birkaç yılda gördüğümüz en büyük değişiklik, pornografinin gençler arasında yaramaz olarak kabul edilirken şu anda norm haline gelmesidir. Kadınlar pornoyu izlemiyorsan ya da sevmiyorsan, sende bir sorun olduğunu düşünyor.'” diyor.

SEKSTEN KORKUTUYOR

Dr Laura Jarvis, günümüzde yetişkinlere yönelik içeriğin 'giderek artan aşırı' doğasının genç kadınları seksten korkuttuğunu söylüyor. “Pornoyu çok izleyen kadınlar, vücutlarının nasıl göründüğü veya cinsel olarak nasıl performans gösterdiği konusunda endişeleniyorlar çünkü sürekli karşılaştırmalar yapıyorlar.

