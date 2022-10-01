Dikkat! Sıcak havalar bitiyor... "Son 38 saat" diyerek uyardı: Muhteşem bir düşüş

Eylül ayının sonlarına doğru mevsim normallerinin bir hayli üzerine çıkan ve bunaltıcı seviyeleri gören hava sıcaklıklarına veda edileceği açıklandı. Ekim ayıyla birlikte soğumaya başlayacak havaların, birçok ilde yağış bırakacağı da ifade edildi. Uzmanlar, yurt geneli için uyarı yaparken, İstanbul'daki sıcak havalar için ise "son 38 saat" ifadelerini kullandı.

"SON 38 SAAT"

Twitter'da yaptığı hava durumu paylaşımlarıyla da dikkat çeken meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sıcak havaların biteceği zamanı açıkladı. Rüzgarların başlayacağını ifade eden Ökten, "Az kaldı İstanbul. Son 38 saat. Ondan sonra ferahlayacağız. Artık bunalma yok. Rüzgar hep kuzeyden püfür püfür esecek. Tişörtler 3 Ekim'den itibaren naftalinlensin. Sonbahar kreasyonu başlasın." dedi

"DALIŞA GEÇECEK"

Sıcaklıkların sert bir şekilde düşeceğini de söyleyen Ökten, "Muhteşem bir düşüş. İstanbul'da yarın zirve yapacak sıcaklar, pazar günü dalışa geçecek. Önümüzdeki hafta içi sonbahar kıyafetleri ile işe ve okula gideceğiz. Veliler öğrenciler için sonbaharlıkları hazırlamalı." dedi.

YAĞIŞ UYARISI

Beklenen yağışlara değinen Krem Ökten, "10 günlük beklenen toplam yağış. Marmara'da sağlam yağışlar bekleniyor. Aynı şekilde Karadeniz Sahil şeridinde. Güneydoğu Anadolu bir süre daha bekleyecek. Yeşil yerler az, mavi orta, kırmızı kuvvetli, mor şiddetli, gri aşırı, kahverengi afet riski." ifadelerini kullandı.

