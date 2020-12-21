Dikkat! Siz de bulimia hastası olabilirsiniz

Bir yeme bozukluğu olan bulimia, aşırı miktarda yemek yeme ve sonra kilo alma korkusuyla tüm yediklerini gizlice çıkarma alışkanlığıdır. Giderek kontrolden çıkan ve sağlığınızı tehlikeye atan bu alışkanlığın nedenini ve nasıl kurtulabileceğinizi biliyor musunuz? Bulimia Nedir? Temelinde Nasıl Bir Düşünce Yatar? Yeme ve çıkarma bağımlılığı olan bulimia, kontrol edilemeyen sık ve aşırı yemek yeme isteği demektir. Bulimik kişiler, bir anda kendilerini istemsiz bir şekilde dolabın karşısında bulabilir. Utandıkları için çevresindekilere fark ettirmeden, gizli bir şekilde yemeye eğilimlidirler. Yaşadıkları bu durumun bir hastalık olabileceğinin ve kendileri için birçok risk faktörü oluşturduğunun farkında bile değildirler. Bir nevi açlık krizleri şeklinde görülen bulimia nervoza önlem alınmadığı takdirde kişiyi obezite hastalığına kadar sürükleyebilen tehlikeli bir alışkanlıktır. Daha da kötüsü, bulimikler sık sık yedikleri için nasıl kilo vereceğini bilemez ve yediklerini çıkarırlar. Bu çok yanlış bir tutumdur. Hem aşırı yemek yeme hem de yediklerini çıkarma eğilimi oldukça tehlikelidir. Bulimiklerin kendilerini böyle kandırarak sağlıklı olabileceklerine inanmaları doğru değildir. Öncelikle yaptıklarının hata olduğunu kabul etmeli ve bu alışkanlıktan vazgeçmeye çalışmalıdırlar.

Eğer bu alışkanlıktan vazgeçemiyorlarsa uzman diyetisyenlere başvurabilirler. Bu durumda bazı testlerin yapılması ve kaynağının ciddi bir sağlık sorunundan kaynaklı olup olmadığının iyice araştırılması gerekir. Ayrıca bulimia hastaları aldıkları kiloları verebilmek için daha farklı yollar da denerler. Bunlar; piyasada olan zayıflama çayları ve suları, lavman yapma, gereğinden fazla spor ve sıkı perhizlerdir. Aslında kilo vermek için bir diyetisyen kontrolünde dengeli beslenmek ve düzenli olarak spor yapmak yeterlidir. Kilo vermeye çalışırken vücudu yormamak ve kendine eziyet etmemek gerekir. Bulimia ile anoreksiya karıştırılmamalıdır. Genellikle kadınlarda ve genç kızlarda daha fazla rastlanan bulimia, kilo almaktan aşırı korkanlar ve yeme isteği doyumsuz olanlarda görülür. Bu yeme bozukluğunun temelinde “her şeyden doya doya yemeliyim ama kilo almamalıyım” şeklindeki yanlış düşünce tarzı vardır. Bu düşüncelerden kurtulmak için bulimia nervoza hastalığı nedir diye araştırma yapabilirsiniz. Böylelikle size çok ciddi zararlar vermeden önce önüne geçmek için bir fırsatınız olabilir. Kendinizi kontrol edemeyeceğinizi hissediyorsanız bir doktora görünmeniz en doğrusu olacaktır.

Bulimia Psikolojik Bir Hastalık mıdır? Uzmanlara göre bulimia, insanın ruh sağlığı ile ilgili olan, tedavisi mümkün psikolojik bir rahatsızlıktır. Çünkü bulimianın kaynağında aslında doğru olmayan fakat bulimik kişilerce doğru kabul edilen bir düşünce tarzı yatar. Bunun için mutlaka psikolojik olarak tedavi edilmesi gerekir. Bulimia hastalarının doktorlar tarafından kabul edilmeyen ve önerilmeyen davranışları şöyle özetlenebilir; Aşırı yemek yemek ve buna bağlı olarak midede oluşan şişliği gidermek, daha fazla yer açabilmek adına kusmak veya buna yardımcı olacak ilaçlar kullanmak

Kilo alımını önlemek için gelişigüzel tiroid hormon ilaçları kullanmak

Diyabet tedavisinde insülin dozlarını azaltmak ya da hiç almamak

Aç kalarak gereğinden fazla, vücudu yoracak şekilde spor yapmak

Tüm bunlar sağlıklı olmamakla birlikte kişinin hayatını da tehlikeye atan davranışlardır. Bulimia Hastalığı En Çok Kimlerde Görülür? Hayatta kendini hep başarısız sayanlar

Özgüven açısından yetersiz olduklarını düşünenler

Hayata sürekli karamsar bakanlar

Anksiyete bozukluğuna sahip olanlar

Sürekli tembellik yapanlar

Çocukluktan beri kilolu olmaktan korkanlar

Yeniden kilo alma korkusu yaşayanlar

İdeal vücut ölçülerine sahip olmayı takıntı haline getirenler

Küçük yaşlarda cinsel baskıya maruz kalanlar veya şiddet görenler

Fakirlik ve açlık korkusu olanlar

Aileleri tarafından baskı gören çocuklar

Alkol ve uyuşturucu kullananlar Bulimik Olup Olmadığınızı Nasıl Anlarsınız? Aşırı yemek yeme ve kontrol edememe

Kilo almaktan korkma ve sürekli tartılma

Yedikten sonra rahatsız olma

Yemeğin hemen ardından kusma ihtiyacı hissetme

Kiloyu takıntı haline getirme gibi bulimia belirtileriniz varsa hiç vakit kaybetmeden doktorunuza başvurmalısınız. Bulimia Nasıl Tedavi Edilmelidir? Bulimia nervoza testi ve gerekli görülen davranışsal terapi metodları sayesinde hastaların bu durumu kolaylıkla atlatabildiği görülmüştür. Eğer bir davranış terapisi yapılamıyor ise psikodinamik yaklaşıma göre tedavi de yapılabilir. Hemen hemen her hastada olumlu geri dönüşler alınan psikoterapi sayesinde bulimia hastalığına çözüm bulmak mümkündür. Küçük yaştaki hastalar için ise gerektiği durumda ailelerin de terapiye dahil olması tedaviye olumlu yönde etki eder. Alanında uzman doktorlardan yardım alabilmek ve seanslara aksatmadan düzenli bir şekilde katılabilmek tedavinin anahtarıdır. Böylece size daha çok zarar vermeden bu hastalıktan kurtulma imkanınız olabilir. Yapmanız gereken kendinize ve doktorunuza güvenmektir. Olumlu düşünerek ve hayata pozitif bakarak bu hastalığı yenmeniz mümkündür. Kilo problemleri ile kaybedeceğiniz zamanı size faydalı olacak işler için harcayarak daha sağlıklı ve mutlu olabilirsiniz.