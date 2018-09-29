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Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Defalarca ölüp dirildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.09.2018 14:57 | Son Güncelleme

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Karl Wiggins isimli adam defalarca ölüp dirildi.

Dünya basınında da yer bulan olayda direksiyon başında kalp krizi geçirdikten sonra doktorlar tarafından canlandırılan 54 yaşındaki adam, bu kurtuluştan sonra bakın kaç kez daha hayatını kaybetti...

Kalbi bir anda duruyor! 54 yaşındaki adama iniltili ölüm şoku

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Teksas'ta yaşayan 54 yaşındaki Karl Wiggins, kalbi rastgele durduran 'inilti ölüm' olarak bilinen nadir görülen, genetik ani ölüm sendromu tanısı aldı.
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DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRİNCE...

DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRİNCE...
İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; Karl Wiggins, mart ayında araba sürerken birden kendinden geçti.
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Arabanın kontrolünü ele geçiren annesi sayesinde bir yere çarpmaktan kurtuldu.
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Bu durumu gören bir kişi tarafından ambulans arandı. Olay yerine gelen sağlık memurları kalbi duran adamı canlandırmaya çalıştılar ancak başarısız oldular.
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Hastaneye kaldırılan Wiggins, doktorlar tarafından canlandırıldı. Kalp krizi sonrası kalbi durduktan sonra iki kez ölü olarak ilan edilen Wiggins'in Brugada sendromu olarak bilinen nadir, genetik bir durumdan muzdarip olduğunu keşfetti.
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Kalp krizi sonrası kalbi durduktan sonra iki kez ölü olarak ilan edilen Wiggins'in Brugada sendromu olarak bilinen nadir, genetik bir durumdan muzdarip olduğunu keşfetti
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Uzmanlar, Bir tür ani ölüm sendromu olan Brugada sendromunun, kalbin alt bölmelerinde meydana gelen kalıtsal kalp ritmi bozukluğu olduğunu açıkladı.
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BU BELİRTİLERE DİKKAT!

BU BELİRTİLERE DİKKAT!
Bu hastalıkta kalbin alt bölmelerinde düzensiz ritimler oluşuyor ancak belirtiler farkedilemiyor. Wiggins'e, kalp atışı düzensiz olduğunda ona elektrik şoku verecek bir defibrilatör takıldı.
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Uzmanlar, pek çok hastanın bu sendromdan muzdarip olduklarını bilmediklerini ve belirgin belirtiler olmadığı için de hastalığın teşhis edilemediğini söyledi.
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Baş dönmesi, bayılma, düzensiz kalp atışları ve nefes alma zorluğu gibi bir belirtiler Brugada sendromuna işaret ediyor olabilir. Nadir Hastalıklar Ulusal Organizasyonu, ani ölümün bu hastalığın ilk belirtisi olduğunu duyurdu.
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