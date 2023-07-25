Dikkat TikTok'tan 4 bin TL kazanabilirsiniz! Herkesin bilmediği o özellik cebe para olarak dönüyor

Popüler sosyal medya uygulaması TikTok daha fazla kullanıcı çekmek adına özelliklerine her geçen gün yenilerini ekliyor. Aplikasyon, kullanıcılarının arkadaşlarını davet ederek para kazanmalarına da olanak sağlıyor. Öte yandan TikTok'a Instagram'da da olan bomba bir özellik geliyor.

KAZANILAN PUANLAR PARAYA ÇEVRİLEBİLİYOR

TikTok kullanıcıları arkadaşlarını davet ederek puan kazanabiliyor. Kişiler, istedikleri takdirde bu puanları toplamda 4 bin TL'ye kadar paraya çevirebiliyorlar.

TİKTOK'TA 4 BİN TL KAZANMANIN ŞARTLARI

4 bin TL kazanmak için bazı şartlar yer alıyor. İşte o şartlar:

TikTok profil bölümünde sol üst köşede yer alan madeni para simgesine tıklayın. Buradaki davet kodunu kopyalayın ve uygulamaya kayıt olmaları için tanıdıklarınıza gönderin.

KULLANICILAR 10 GÜN BOYUNCA GÜNDE 30 DAKİKA VİDEO İZLERSE...

Davet linkini en fazla 10 kişiye gönderebilirsiniz. Bu kişilerin 10 gün boyunca günlük 30 dakika TikTok'ta video izlemeleri gerekiyor.

Kullanıcılar, davet ettikleri kullanıcıların videolarını izledikçe puan kazanıyor. Sonrasında ise bu puanları TL'ye çevirebiliyorlar.

TİKTOK'TAN YENİ ÖZELLİK: METİN GÖNDERİSİ!

Öte yandan TikTok, mikroblog formatına uygun içerik paylaşımına imkan veren yeni özelliğini de tanıttı.

Buna göre kullanıcılar, tıpkı Instagram hikayelerinde olduğu gibi yalnızca metinden oluşan içerikler oluşturup yayınlayabilecek.





