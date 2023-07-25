HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Dikkat TikTok'tan 4 bin TL kazanabilirsiniz! Herkesin bilmediği o özellik cebe para olarak dönüyor

Dikkat TikTok'tan 4 bin TL kazanabilirsiniz! Herkesin bilmediği o özellik cebe para olarak dönüyor

25.07.2023 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok sosyal medya platformu ülkemizde popüler olduğu günden bu yana hem tartışmaların odağında yer alıyor hem de kullanıcı sayısı günden güne artıyor. TikTok'un pek bilinmeyen bir özelliği ortaya çıktı. Uzun süredir uygulamada bulunan özellik sayesinde birçok kişi 4 bin TL kazanabilir. İşte TikTok'tan para kazanmanın yolu...

Dikkat TikTok'tan 4 bin TL kazanabilirsiniz! Herkesin bilmediği o özellik cebe para olarak dönüyor

Popüler sosyal medya uygulaması TikTok daha fazla kullanıcı çekmek adına özelliklerine her geçen gün yenilerini ekliyor. Aplikasyon, kullanıcılarının arkadaşlarını davet ederek para kazanmalarına da olanak sağlıyor. Öte yandan TikTok'a Instagram'da da olan bomba bir özellik geliyor.

q2

KAZANILAN PUANLAR PARAYA ÇEVRİLEBİLİYOR

TikTok kullanıcıları arkadaşlarını davet ederek puan kazanabiliyor. Kişiler, istedikleri takdirde bu puanları toplamda 4 bin TL'ye kadar paraya çevirebiliyorlar.

q3

TİKTOK'TA 4 BİN TL KAZANMANIN ŞARTLARI

4 bin TL kazanmak için bazı şartlar yer alıyor. İşte o şartlar:

TikTok profil bölümünde sol üst köşede yer alan madeni para simgesine tıklayın. Buradaki davet kodunu kopyalayın ve uygulamaya kayıt olmaları için tanıdıklarınıza gönderin.

q4

KULLANICILAR 10 GÜN BOYUNCA GÜNDE 30 DAKİKA VİDEO İZLERSE...

Davet linkini en fazla 10 kişiye gönderebilirsiniz. Bu kişilerin 10 gün boyunca günlük 30 dakika TikTok'ta video izlemeleri gerekiyor.

Kullanıcılar, davet ettikleri kullanıcıların videolarını izledikçe puan kazanıyor. Sonrasında ise bu puanları TL'ye çevirebiliyorlar.

q5

TİKTOK'TAN YENİ ÖZELLİK: METİN GÖNDERİSİ!

Öte yandan TikTok, mikroblog formatına uygun içerik paylaşımına imkan veren yeni özelliğini de tanıttı.

Buna göre kullanıcılar, tıpkı Instagram hikayelerinde olduğu gibi yalnızca metinden oluşan içerikler oluşturup yayınlayabilecek.

TİKTOK

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar paniğe kapıldı, kimi valizlerini kimileri de sadece bebeklerini alıp dışarı çıktıAdana'da 5.5 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar paniğe kapıldı, kimi valizlerini kimileri de sadece bebeklerini alıp dışarı çıktı
MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehitMSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit
Yeniden Refah'tan Cumhur İttifakı resti! 'Erdoğan' sözleri ses getirecekYeniden Refah'tan Cumhur İttifakı resti! 'Erdoğan' sözleri ses getirecek
Anahtar Kelimeler:
tiktok

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tam 9 metre! Sahilde buldular... Uzmanlar uyardı

Tam 9 metre! Sahilde buldular... Uzmanlar uyardı

Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Sıcaklık 56 dereceye yükseldi! 5 saat kilitli bıraktı

Sıcaklık 56 dereceye yükseldi! 5 saat kilitli bıraktı

Korkunç anlar kamerada! Halterin altında kaldı

Korkunç anlar kamerada! Halterin altında kaldı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.