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Dikkat! Uyarı geldi: Bu yıl daha erken ve çok görülecek

24.09.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs nedeniyle her şey değişti. Uzmanlar grip vakalarına karşı uyarıda bulundu. Bu yıl daha erken ve daha çok görülmesi beklenen grip vakalarının ağır seyredeceği tahmin ediliyor. Çocuklar ve yaşlılar aşı olmalı uyarısında bulunan Prof. Dr. Zafer Kurugöl “Altta yatan kronik hastalığı olanlar, gebeler, akciğer, kalp hastası olanlar, kilolu, özellikle beş yaş altı çocuklar mutlaka aşı olmalı” ifadelerini kullandı.

Dikkat! Uyarı geldi: Bu yıl daha erken ve çok görülecek

Grip vakalarında artış bekleniyor. Son dakika gelen bilgilere göre; Prof. Dr. Zafer Kurugöl, salgın döneminde grip vakalarının neredeyse hiç görülmediğini belirterek “Toplumda gribe karşı bağışıklık düzeyi azaldı. Bu nedenle bu yıl daha erken ve daha çok grip vakası göreceğiz” diye konuştu.

Okulların açılması ve havaların soğumaya başlamasıyla solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanmaya başladı. Son iki yılda koronavirüs nedeniyle uygulanan kapanma, sosyal mesafe ve maske kullanımı uygulamaları sonucunda solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi bir düşüş olmuştu. Ancak normalleşme adımları ve insan hareketliliğin artmasıyla birlikte solunum yolu enfeksiyonları yeniden yoğun bir şekilde görülmeye başlandı.

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Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, pandemi döneminde grip (influenza) vakalarının da neredeyse hiç görülmediğini belirterek “İnsanlar iki yıldır griple karşılaşmadıkları için toplumda gribe karşı bağışıklık düzeyi azaldı. Bu sene de bir bağışıklık boşlaması var. Bu nedenle bu sene daha erken ve daha çok grip vakası göreceğimiz olası” diye konuştu.

AĞIR SEYREDECEK

Kurugöl, Türkiye’de mevsimsel gribin görülme zamanının aralık-ocak ayı olduğunu ifade ederek “Koronavirüsten sonra özellikle kapanma dönemlerinde grip vakaları neredeyse hiç görülmedi. Geçen yıl yükselmeye başladı ancak Omicron varyantı devreye girdi. Bu sene Omicron azalması, okulların açılması, normalleşme adımları, insan hareketliliğin artmasıyla birlikte bütün solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanmaya başladı. Bu sene yeni bir varyant çıkmazsa gribin daha erken daha fazla görüleceğini düşünüyorum. Bu sene viral enfeksiyonlara neden olan virüslerin de daha ağır seyretmesini bekliyoruz” dedi.

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‘ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR AŞI OLMALI’

Gripten korunmanın en iyi yöntemlerden birinin grip aşısı olduğunu ve Türkiye için grip aşısı olma zamanının 15 Ekim’den sonra başladığını belirten Kurugöl, “Bu sene daha erken vakalar görülmeye başlandığı için şu anda da aşı olunabilir. 65 yaş üstü mutlaka grip aşısını olmalı. Altta yatan kronik hastalığı olanlar, gebeler, akciğer, kalp hastası olanlar, kilolu, özellikle beş yaş altı çocuklar mutlaka aşı olmalı. Maske sadece koronavirüse karşı değil bütün solunum yolu virüslerine karşı korur. Herkesin maske takmasını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
grip Aşı koronavirüs
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