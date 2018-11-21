HABER

Dikkat... Uzmanlar uyarıyor! Cep telefonu bataryaları tehlike saçıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.11.2018 15:36 | Son Güncelleme

Vazgeçilmezlerimiz arasına giren cep telefonları, bataryaların patlama riski sebebiyle kimi zaman büyük tehlike oluşturabiliyor. Bu noktada hem cep telefonlarımızın bataryalarının ömrünü uzatmak hem de batarya patlamalarının önüne geçebilmek adına uzmanların önerilerine kulak vermek gerekiyor: Telefonlar sıcak ortamlarda bulundurulmamalı, hızlı şarj edilmesi durumunda bile yüksek enerji verilmemeli ve arızalı telefonların tamiri için profesyonel destek alınmalı...

Dikkat... Uzmanlar uyarıyor! Cep telefonu bataryaları tehlike saçıyor

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Çerezci, son günlerde patlayan cep telefonu bataryaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Telefonunuzu sıcak ortamlarda bulundurmayın!

Batarya patlamalarının alınacak bazı önlemlerle mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Osman Çerezci, “Batarya patlamalarının önüne geçebilmek için cep telefonları sıcak ortamlarda bırakılmamalıdır. Telefonun hızlı şarj edebilmesi durumunda dahi yüksek enerji verilmemelidir. Çünkü yüksek enerji bataryanın içerisindeki kimyasal sıvıya zarar vererek patlama gibi beklenmedik olaylara yol açabilmektedir. Telefon bataryalarının patlamasında çok değişik faktörler bulunmaktadır. Kullanılan ürünün testten geçmiş olması, CE belgesi alan ürün olmasına dikkat edilmelidir” uyarısında bulundu.

Orijinal parça ve malzemeler tercih edilmelidir

Cep telefonlarında yan sanayi ürünlerinin kullanılmaması gerektiğini de vurgulayan Prof. Dr. Osman Çerezci, “Arıza yapan cep telefonunu tamir edecek kişi dikkatli seçilmelidir. Batarya tamir edilirken batarya zarar göreceği ortamlarda kalabilir. Farkına varmadan başka batarya ile değişebilir. Takılan parçaların orijinal olmaması nedeniyle cep telefonu ile uyum sağlayamayabilir ve bu durum patlamalara neden olabilir” diye konuştu.

Bataryanın görünümündeki değişiklilik patlamanın habercisi olabilir!

Tüketici olarak teknolojinin doğru kullanımı ile ilgili bilinçli olmanın da önemine işaret eden Prof. Dr. Osman Çerezci, “Bataryaların fiziksel görünümündeki değişiklikler, patlamanın habercisi olabilir. Eskiyen ve yıpranan bataryalara dikkat edilmelidir. Bataryada aşırı şekilde ısınma fark edilmesi halinde cep telefonunu kapatılıp bir müddet bırakılmalıdır. Sonrasında bataryanın fiziksel görünüşü mutlaka kontrol edilmelidir” uyarısında bulundu.

Şarjda olan telefonu kullanmayın

Prof. Dr. Osman Çerezci, Üsküdar Üniversitesi olarak cep telefonlarının elektromanyetik radyasyon etkisi, kullanımı ve günlük hayatta nasıl kullanılması gerektiğine dair okullara giderek bilgilendirmelerde bulunduklarını ifade ederek “Şarjda olan telefonu kullanmak bataryanın bozulma sürecinde etkendir. Şarj cihazlarının da orijinal olmasına dikkat etmek gereklidir. Bu uyumsuzluk, bataryayı zayıflatan etkenler arasında yer almaktadır” diye konuştu.

PARTNERInstagram fenomenleri üzecek!Instagram fenomenleri üzecek!
Battlefield 5’e Özel Kampanya BaşlatıldıBattlefield 5’e Özel Kampanya Başlatıldı
Ne kadar dikkatlisiniz? (Dikkatinizi ölçen test)Ne kadar dikkatlisiniz? (Dikkatinizi ölçen test)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cep telefonu batarya patlama TELEFON osman çerezci

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

İlginizi Çekebilir

WhatsApp Snapchat'in bir süre sonra silinen mesajlar özelliğine kavuşuyor!

WhatsApp Snapchat'in bir süre sonra silinen mesajlar özelliğine kavuşuyor!

WhatsApp'tan kullanıcılarını kızdıracak uygulama

WhatsApp'tan kullanıcılarını kızdıracak uygulama

Samsung Galaxy S10 teknik özellikleri internete sızdı!

Samsung Galaxy S10 teknik özellikleri internete sızdı!

Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a yeni özellik geliyor

Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a yeni özellik geliyor

Yeni Galaxy R, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor

Yeni Galaxy R, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Battlefield 5’e Özel Kampanya Başlatıldı

Battlefield 5’e Özel Kampanya Başlatıldı

Ne kadar dikkatlisiniz? (Dikkatinizi ölçen test)

Ne kadar dikkatlisiniz? (Dikkatinizi ölçen test)

The Game Awards etkinliği oyuncuları coşturacak!

The Game Awards etkinliği oyuncuları coşturacak!

Instagram fenomenleri üzecek!

Instagram fenomenleri üzecek!

Bomba iddia: Fantastic Four ve Avengers birleşebilir!

Bomba iddia: Fantastic Four ve Avengers birleşebilir!

PlayStation 5 çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu!

PlayStation 5 çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.