Dikkat! Yiyecekleri bu şekilde saklamak ölüme sebep olabilir

Her yiyeceğin saklanma yöntemi içerisinde bulunanlara değişiklik gösteriyor. Özellikle badem, ceviz, kuru yemiş, kurutulmuş meyveler, pul biber gibi gıdaların saklanmasında nemli ve sıcak ortamlardan uzak durulması gerekiyor. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu yanlış saklanan yiyeceklerin sağlığı tehlikeye attığını belirtti. Nemli ve sıcak ortamlarda saklanan kuru yemiş, baharat gibi ürünlerde oluşan küflerle ortaya çıkan aflatoksinin sağlığa çok zararlı olduğu ve ölüme neden olabileceği anlaşıldı.

“AFLATOKSİN YÜKSEK DOZDA TÜKETİLDİĞİNDE ÖLÜME YOL AÇABİLİR”

Doğada 200’ün üzerinde küf çeşidi olduğunun bilindiğini anlatan Manavoğlu, “Aflatoksin, bu küflerin gıda veya yemlere bulaşması sonucu ortaya çıkar. Nemli ortamlarda saklanan badem, ceviz, kuru yemiş, kurutulmuş meyveler, pul biber gibi gıdalarda karşımıza çıkan aflatoksin insan sağlığı için zararlı bir madde. Aflatoksin yüksek dozda tüketildiğinde ölüme yol açabilir” diye konuştu.

SERİN VE KURU ORTAMLARDA SAKLAMANIZ GEREK

Aflatoksinin nemli ortamlarda saklanan kurutulmuş meyvelerde görülme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen Manavoğlu, “Bundan kurtulmak kolay da değil. Yapılacak bir ısıl işlemle gitmez çünkü 200-300 derece sıcaklığa kadar dayanabilen bir toksin madde. Bu yüzden almış olduğumuz bu ürünleri kesinlikle serin ve kuru ortamlarda saklamamız gerekiyor çünkü küfler nemli ve sıcak ortamlarda üreyebiliyor. Kurutulmuş meyvelerin üreticileri üretimden depolamaya, nakliyeye kadar kuru ve serin ortamı, uygun ambalajı uygulamalı” dedi.

GÖZLE GÖRÜLÜR KÜF OLMASA BİLE İÇERİSİNDE KÜF ÜREMESİ OLABİLİR

Ürünlerin saklanma ve lojistik koşullarının doğru yapılması gerektiğini belirten Manavoğlu, “Baklagilleri sakladığımız gibi bu ürünleri nem olmayan kuru ve serin yerlerde saklamamız gerekiyor. Bu ürünlerde gözle görülür bir küf olmasa bile aslında orada bir küf üremesi olabilir. O nedenle saklama koşullarına çok dikkat etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

HEM İNSANLAR HEM DE HAYVANLAR İÇİN ZARARLI

Aflatoksinin hem hayvan hem insan sağlığına zararlı olduğuna dikkat çeken Manavoğlu, “Hayvanların tükettiği yemlerin de uygun koşullarda saklanmaması, bu küflerin üremesine yol açabilir. Bu şekildeki yemleri tüketen hayvanların sağlığına da zararlı etkisi olacaktır. Örneğin; bu yemi tüketen bir ineğin sütüne de aflatoksin bulaşmış olacaktır. Bu sütün analizi yapılmadan üretime alınması demek, bu sütten üretilen ürünlerin de aflatoksine sahip olması anlamına gelir. Bu da tüketimde insan ve hayvan sağlığı açısından zararlı olacaktır.” dedi. (DHA)



