Dikkate almanız gereken beş 'utanç verici' semptom! Asla görmezden gelmeyin

Sağlık hizmeti yalnızca görünür sorunları ele almakla ilgili değil, konuşmaktan çekindiğimiz konuları da dahil olmak üzere tüm sağlık konularıyla ilgilenir. Cinsel sağlık sorunlarından idrar kaçırma gibi durumlara kadar birçok semptomdan genellikle yardım aramaktan kaçınırız ve bu sorunları doktorumuza danışmak yerine halı altına süpürürüz.

DOKTORLARIN ASLA GÖRMEZDEN GELMEMENİZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİĞİ BEŞ BELİRTİ

Aile hekimi ve Selph'te tıbbi direktör olan Dr. Claire Merrifield, sizi hemen doktorunuza götürmeniz gereken beş 'utanç verici' belirtiyi paylaştı.

1) DIŞKIDA KAN

Dr. Merrifield dışkıda kans semptomuna dair uyarıda bulundu ve şöyle dedi: "Bağırsak hareketlerinizde artan veya azalan sıklık, kıvamda değişiklik, dışkıda kan veya daha önce yapmış olmanıza rağmen bağırsaklarınızı boşaltma ihtiyacı hissi gibi herhangi bir değişiklik fark ederseniz kontrol ettirmeniz önemlidir. Dışkıda kan veya bağırsak hareketlerinde değişiklik olmasının birçok nedeni vardır, ancak dışlanması gereken en önemli neden, her yıl binlerce kişiyi etkileyen bağırsak kanseridir.

Bağırsak kanseri erken evrelerde çok iyi tedavi edilebilir, bu yüzden bir doktorla ne kadar erken görüşür ve kontrolden geçerseniz o kadar iyi olur.

2) YATAK ODASINDAKİ SORUNLAR

Doktor şu tavsiyede bulunuyor: "Cinsellikle ilgili sorunlar yaygındır. Birçok kişi cinsel ilişki sırasında ağrı veya cinsel ilişkiden zevk almada zorluk yaşar. Daha yaygın olanı ise şişlikler, çıkıntılar, kızarıklıklar ve alışılmadık akıntılardır. İyi haber şu ki, cinsellikle ilgili sorunların çoğu tedavi edilebilir. Herhangi bir sorun yaşıyorsanız, o an gerçekten utanç verici görünse bile, birine söylemeniz yeterlidir.

İnsanların seks hakkında konuşmasının zor olduğunu ve herhangi bir semptomunuz varsa bunu başka kimsenin öğrenmesini istemediğinizi biliyoruz. Bu nedenle cinsel sağlık hizmetleri, aile hekiminizden veya normal hastanelerden ayrıdır.

Herhangi bir cinsel sağlık kliniğinde, şefkatli, yargılayıcı olmayan bir sağlık profesyonelleri ekibi bulacaksınız."

3) İDRAR TUTAMAMA

Dr. Merrifield, idrar kaçırma konusuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Genellikle utanılan bir konu olsa da, idrar kaçırma düşündüğünüzden daha yaygındır.

Özellikle hamilelik sonrası ve menopoz dönemindeki kadınlarda yaygındır ve birçok genç de bunu deneyimleyebilir. İdrar kaçırma genellikle ilaç, pelvik taban egzersizleri ve basit yaşam tarzı değişiklikleriyle çok iyi tedavi edilebilir. Uzun süre beklemek ve bunu bir doktorla konuşmayı ertelemek genellikle semptomları daha da kötüleştirebilir ve işinizi, sosyal hayatınızı ve ilişkilerinizi etkileyebilir, bu da tedavi edilmezse ruh sağlığı sorunlarına yol açabilir."

4) ALIŞILMADIK KOKULAR

Dr. Merrifield, alışılmadık kokular konusunda şu uyarıda bulundu: "Herhangi bir alışılmadık, yeni veya güçlü vücut kokusu hormonal değişiklikler, diyabet veya enfeksiyonlar gibi bir dizi altta yatan rahatsızlığı gösterebilir. Vücudunuzda veya idrarınızdan gelen garip yeni kokular fark ettiyseniz, bunun altında yatan bir neden olup olmadığını öğrenmek için doktorunuzla görüşün."

5) ŞİŞLİK VE YUMRU

Vücutta şişlik yumru söz konusu olduğunda, Dr. Merrifield şunları tavsiye etti: "Şişlik ve yumrular birçok şeyden kaynaklanabilir, tıkalı bir kıl folikülü veya ter bezi kadar basit bir şey olabilir veya altta yatan bir kanser belirtisi olabilir. Vücudun her yerinde, hatta çok mahrem bölgelerde bile olabilir."

UZUN BİR SÜRE GEÇMEZSE DİKKAT

Şunları ekledi: "Bir hafta veya daha uzun bir süre içinde iyileşmeyen yeni kitleler veya şişlikler fark ederseniz veya mevcut kitleler veya şişlikler büyüyorsa, acilen bir doktora görünün. Göğüs veya testiste bir kitleyi kontrol ettirmekten biraz utanabilirsiniz, ancak sizi muayene eden sağlık uzmanının sizi yargılamadığını, yalnızca kitle veya şişliğe neyin sebep olabileceğini düşündüğünü unutmamalısınız.