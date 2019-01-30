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Dikkati onca insanı dolandırılmaktan kurtardı! 'Ne yapıyorsunuz?' sorusuna yanıt alamayınca...

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 09:44 | Son Güncelleme

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi'ndeki Ordu Caddesi'nde DSİ 6. Bölge Müdürlüğü önündeki ATM'den para çekmek isteyen bir vatandaşın dikkati onlarca insanın dolandırıcıların kurbanı olmasının önüne geçilmesini sağladı. Para çekerken yanındaki iki kişinin ATM'nin kart bölmesi ile uğraştığını gören vatandaş, durumu polislere haber verince gerçek ortaya çıktı.

Ne yaptığını sorduğu şüpheli kişilerin kendisiyle konuşmadan hızla olay yerinden uzaklaşması üzerine ortaya çıkan olay polisi harekete geçirdi. Yapılan incelemeler sonucunda bankamatiğin kart yuvasında düzenek olduğu tespit edildi. İşte detaylar...

ATM dolandırıcılığını vatandaş önledi

Adana'da bir bankanın ATM'sine dolandırıcılık amacıyla yerleştirilen kart kopyalama düzeneği bir vatandaşın dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi, Cemalpaşa Mahallesi, Ordu Caddesi DSİ 6. Bölge Müdürlüğü önündeki bir ATM'den para çekmek isteyen bir kişi, aynı yerdeki başka bir ATM'nin kart giriş bölümüyle uğraştığını fark ettiği 2 kişinin yanına gidip ne yaptıklarını sordu.
Ancak şahıslar cevap vermeden olay yerinden uzaklaştı. Kimliği açıklanmayan vatandaş DSİ'nin güvenlik görevlilerine ATM'nin kart bölmesine giden şahısların bir şey yerleştirdiğini, dolandırıcı olabileceklerini söyledi.
Bunun üzerine güvenlik görevlileri ATM'nin kart giriş bölümünü incelediğinde bir düzenek yerleştirildiğini fark etti.
Güvenlik görevlisi düzeneği çıkartıp polise haber verdi. Polis olay yerine gelerek ATM'de park izi çalışması yaptı. Polis ayrıca kart yuvasından çıkartılan düzeneği incelemeye aldı.
Polis zanlıları bulmak için çalışma başlatırken, vatandaşların ATM'den para çekerken şifre girdikleri sırada bu kısmı elleriyle kapatmaları aksi durumda düzenek yerleştirilmiş ATM'lerde şifrelerinin çalınabileceği uyarısı yapıldı. (İHA)
İşte polislerin ATM'deki düzeneği çıkardığı anlar...
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