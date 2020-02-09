Dikkatler New Hampshire’da

Demokrat başkan aday adayları ikinci ön seçim için New Hampshire’da kamp kurmuş durumda. Salı günü gerçekleşecek ön seçim öncesi anketler Bernie Sanders’la Pete Buttigieg’i ilk iki sırada gösteriyor.

Haftanın son gününde Sanders’la Buttigieg birbirlerine eleştiriler yönelttiler.

Iowa eyaletindeki ilk önseçimde Sanders ve Buttigieg nerdeyse aynı oranda oy almışlardı.

Buttigieg çok az bir farkla Sanders’ın önünde yarışı bitirmişti.

Iowa’daki yarışta üçüncü olan Elizabeth Warren’la, dördüncü olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden için New Hampshire’daki yarış daha da önemli hale gelmiş durumda.

Aday adayları Salı günkü ön seçim öncesi son kozlarını oynuyor.

Iowa’da başarılı sonuç alan ve New Hampshire’da da anketlerde Sanders’ın ardından ikinci sırada görünen Buttigieg diğer aday adaylarının hedefindeki isim.

Sanders, Buttigieg’i 40 milyarderden bağış almakla suçluyor.

Buttigieg ise buna karşılık “Bernie oldukça zengin, kendisinden memnuniyetle bağış kabul edebilirim” diyor.

Buttigieg, Biden’ın “O Barack Obama değil” şeklindeki eleştirisine de “Haklı. Değilim. Fakat o da değil” ifadelerini kullanarak yanıt verdi.