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Dikkatler New Hampshire’da

09.02.2020 23:01 | Son Güncelleme

Demokrat başkan aday adayları ikinci ön seçim için New Hampshire’da kamp kurmuş durumda. Salı günü gerçekleşecek önseçim öncesi anketler Bernie Sanders’la Pete Buttigieg’i ilk iki sırada gösteriyor

Dikkatler New Hampshire’da

Demokrat başkan aday adayları ikinci ön seçim için New Hampshire’da kamp kurmuş durumda. Salı günü gerçekleşecek ön seçim öncesi anketler Bernie Sanders’la Pete Buttigieg’i ilk iki sırada gösteriyor.

Haftanın son gününde Sanders’la Buttigieg birbirlerine eleştiriler yönelttiler.

Iowa eyaletindeki ilk önseçimde Sanders ve Buttigieg nerdeyse aynı oranda oy almışlardı.

Buttigieg çok az bir farkla Sanders’ın önünde yarışı bitirmişti.

Iowa’daki yarışta üçüncü olan Elizabeth Warren’la, dördüncü olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden için New Hampshire’daki yarış daha da önemli hale gelmiş durumda.

Aday adayları Salı günkü ön seçim öncesi son kozlarını oynuyor.

Iowa’da başarılı sonuç alan ve New Hampshire’da da anketlerde Sanders’ın ardından ikinci sırada görünen Buttigieg diğer aday adaylarının hedefindeki isim.

Sanders, Buttigieg’i 40 milyarderden bağış almakla suçluyor.

Buttigieg ise buna karşılık “Bernie oldukça zengin, kendisinden memnuniyetle bağış kabul edebilirim” diyor.

Buttigieg, Biden’ın “O Barack Obama değil” şeklindeki eleştirisine de “Haklı. Değilim. Fakat o da değil” ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

Elizabeth Warren ise konuşmalarında savaşçı olduğunu belirterek henüz pes etmediğinin mesajını veriyor.

Ön seçimler başlamadan anketlerde yarışı önde götüren isim olarak ön plana çıkan Joe Biden ise Iowa’daki seçimde 4. olarak hakkında şüphelerin uyanmasına neden olmuştu.

Son anketler Biden’ın New Hampshire’da da birinci çıkmasının zor olduğunu gösteriyor.

Anketler eyalette Bernie Sanders’ı birinci Buttigieg’i de ikinci sırada gösteriyor.

Biden’ın New Hampshire’da da birinci gelememesi durumunda işinin oldukça zor olduğu yorumları yapılıyor.

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