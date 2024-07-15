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  4. Dikkatsiz kepçe operatörü sağlam binayı yıktı! Besra Lina bebek 25 dakikayla kurtuldu

Dikkatsiz kepçe operatörü sağlam binayı yıktı! Besra Lina bebek 25 dakikayla kurtuldu

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
15.07.2024 21:26
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Sultangazi'de eski bir bina kentsel dönüşüme girdi. Ancak yıkımı esnasında iddiaya göre kepçe operatörü komşu binanın duvarını da yıktı. 4 aylık Besra Lina bebek ile komşuları büyük facianın eşiğinden döndü. İşte detaylar...

Dikkatsiz kepçe operatörü sağlam binayı yıktı! Besra Lina bebek 25 dakikayla kurtuldu

Dikkatsiz kepçe operatörü çürük binanın yanındaki sağlam binayı da yıktı. 4 aylık Besra Lina bebek 25 dakikayla ölümden döndü. 'Biz yeni uyanmıştık' diyen bebeğin babası '25 dakika önce bebek orada olsaydı bebeğimize zarar gelebilirdi' dedi.

DUVARDA OLMASI GEREKEN TUĞLALAR BEŞİĞİN İÇİNE DOLDU!

Ekol TV'de yer alan habere göre; Kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan binanın yanındaki sağlam binanın da duvarları çöktü. Evdekiler neye uğradığını şaşırdı. Duvarda olması gereken tuğlalar yatağa beşiğin içine doldu.

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Besra Lina'nın babası olay anını şu sözlerle anlattı;

"Bir anda büyük bir ses ve toz yığını evimize girdi. Duvarımızın çöktüğünü ve beşikte duvar kitlesinin olduğunu gördük. 4 aylık Besra Lina bebek 25 dakika önce beşiğinde uyuyordu. Annesi uyanınca onu salona götürdü. Uyanmamış olsaydı tuğlalar üzerine düşecekti."

Facianın eşiğinden ödenen Eda apartmanı sakinleri öfkelendi.

Bina sakinlerinden biri, "Bir kerede kepçeyi vurmuş indirmiş aşağı kat kat sıra sıra indirmemiş. Bizim evin yatak odası gitmiş, kiracımın yatak odası gitmiş, komşumun yatak odası gitmiş. " ifadelerini kullandı.

Apartmandakiler, yıkım ekibinin önlem almadığını ve uyarılara da aldırış etmediğini iddia etti. Apartman sakinlerinden biri 'tedbirsiz yıktılar, hiçbir önlem alınmadan yıktılar' dedi. Sakinler, kara kara şimdilerde nereye gideceğini düşünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sultangazi Kentsel dönüşüm
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